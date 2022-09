Comic über die Familie Jesuran auf schwäbisch hören

Die Geschichte der jüdischen Familie Jesuran wurde in über 30 Sprachen und Dialekten übersetzt um möglichst viele Menschen zu erreichen. In Wangen wird der Comic am Sonntag, 25. September, ab 15 Uhr in der Stadtbücherei im Kornhaus erstmals in Kooperation mit dem DITIB-Ayyildiz Moscheeverein von Claudia Scherer auf Schwäbisch und Hülya Solak auf Türkisch gelesen. .

Die Lesung in der Stadtbücherei lädt Interessierte dazu ein, genau hinzuhören und in den gemeinsamen Austausch zu gehen. Ein schwäbisch-türkisches Buffet rundet den Austausch ab. Die Anmeldung ist per E-Mail an anita.mutvar@wangen.de oder Telefon 07522/74294 möglich.