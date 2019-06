Claudia Scherer veröffentlicht ein Heimat-Buch

Claudia Scherer teilt mit, in ihrem 2018 gegründeten Verlag Edition Miolonga mit „Heimat – Poetische Winder“ ein weiteres Buch herausgebracht zu haben. Es sei ein Sammelband von 15 Autoren zum Thema Heimat mit dem Untertitel „Das Eigene im Fremden und Das Fremde im Eigenen“.

Mit dem Buch will Claudia Scherer eigenen Angaben nach der Vereinnahmung und Verklärung des Begriffs „Heimat“ sowie der Ausgrenzung anderer entgegenwirken. Die Beiträge in dem Buch stammen demnach von Karl Corino, Wolfram Frommlet, Karola Heidenreich, Renate Igel-Schweizer, Markus Manfred Jung, Manfred Kern, Karlheinz Kluge, Sylvie Le Scouarnec, Hans Dieter Mairinger, Jelko Peters, Monika Taubitz, Gesine Wabra, Maria Wós, Wendelinus Wurth sowie Claudia Scherer selbst. Viele der Prosa- und Gedichtbeiträge seien, so teilt Scherer weiter mit, Hommagen an andere Schriftsteller wie unter anderem Annette von Droste-Hülshoff, Peter Horst Neumann (Eichendorff-Preisträger) oder Ngugi wa Thiong’o (Erich-Maria-Remarque-Friedenspreisträger 2019). Die Beiträge, von denen manche Beträge seien in Mundart verfasst sind, würden begleitet von 35 Fotografien in Schwarzweiß von Scherer. Wie diese mitteilt, habe die Förderung durch den Landkreis Ravensburg, die Literaturstiftung Oberschwaben sowie die Stadt Wangen das Heimat-Buch ermöglicht.

Der Sammelband, der in Wangener Buchhandlungen für 16,80 Euro erhältlich ist, werde im Oktober in Ravensburg der Öffentlichkeit vorgestellt.