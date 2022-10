Christuskirche sagt Danke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Evangelisch-methodistische Kirche in der Wittwais dankt den Wangenern Bürger und Bürgerinnen und der Kirchengemeinde für die großzügigen Lebensmittelspenden, die allesamt an die Wangener Tafel weitergeleitet werden. Beim Erntedank-Familiengottesdienst war für alle Generationen etwas dabei. Alte und neue Lieder, eine spannende Geschichte von der Ameise und ihrem Weizenkorn, in der das Wunder von Saat und Ernte auf vielfältige Weise in den Mittelpunkt des Gottesdienstes gestellt wurde. Pastor Stefan Schörk ist sehr dankbar, wie viele Lebensmittelspenden in der Christuskirche eingesammelt werden konnten. Die Wangener Tafel freut sich über die Lebensmittelspenden, weil dadurch das Angebot mit der gestiegene Nachfrage ergänzt werden kann. „Diese Art von Erntedankt ist eine zeitgemäße Antwort“, so Pastor Stefan Schörk.