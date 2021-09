Christoph Prégardien und Trung Sam eröffnen die Altstadtkonzertsaison

gekauft werden. Vom 15. bis zum 18. September findet in Wangen ein Meisterkurs für Gesang und Liedgestaltung statt. Christoph Prégardien wird gemeinsam mit Trung Sam und Anni Poikonen, Pianistin und Lehrerin an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, neun Studentinnen und Studenten unterrichten. Zwei davon werden aktuell an der JMS ausgebildet. Der Kurs findet in der Stadthalle und im Weberzunfthaus statt. Eine Teilnahme ist auch passiv möglich. Zum Abschluss geben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Sonntag, 19. September ein Matinéekonzert. Beginn ist um 11 Uhr in der Stadthalle Wangen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Weitere Informationen und Anmeldung unter

Die Wangener Altstadtkonzertsaison startet mit einem besonderen Programmpunkt: Am Dienstag, 14. September, präsentiert der weltbekannte deutsche Tenor Christoph Prégardien zusammen mit dem in Wangen aufgewachsenen Pianisten Trung Sam zum Auftakt einen Schumann-Liederabend. Zum Programm gehören laut Mitteilung der Stadt Wangen Liederkreise nach Gedichten von Joseph von Eichendorff, Nikolaus Lenau und Heinrich Heine. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle Wangen.

Christoph Prégardien ist einer der bedeutendsten lyrischen Tenöre unserer Zeit. Ganz besonders geschätzt wird sein Schaffen als Liedsänger. Mit Julius Drake tritt er in der Saison 2021/22 unter anderem beim Chopin and his Europe Festival in Warschau, im Berliner Boulez Saal sowie mehrfach bei der Schubertiade Schwarzenberg/Hohenems auf. Weitere Liederabende gibt er unter anderem mit Michael Gees beim Oxford Lieder Festival und mit Stefan Litwin bei den Schwetzinger SWR Festspielen. Häufig ist Christoph Prégardien als Solist bei großen internationalen Orchestern zu erleben. Sein Orchesterrepertoire umfasst neben den großen Oratorien und Passionen aus Barock, Klassik und Romantik auch Werke des 17. und 20. Jahrhunderts.

Trung Sam ist einer der versiertesten und gefragtesten Liedbegleiter seiner Generation und konzertiert über Europa hinaus auch in Nord- und Südamerika wie in Asien, oft gelobt für seinen magischen Klang und sein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen für Atem, Phrasierungen und Farben. Liederabende mit Sängern wie Christoph Prégardien, Roman Trekel, Christian Elsner, Thomas Michael Allen, Susanna Martin, Britta Stallmeister, Lisa Wedekind, Thaisen Rusch, Julian Freibott und Falko Hönisch führen den Pianisten durch ganz Europa zu berühmten Festivals. Neben seiner aktiven Konzerttätigkeit gibt Trung Sam Meisterkurse für Liedinterpretation in Europa, in den USA, Südkorea und Vietnam und unterrichtet als Dozent für Liedgestaltung an den Musikhochschulen in Hannover und Bremen.

Bereits in der Saison 2014/2015 waren Christoph Prégardien und Trung Sam bei den Altstadtkonzerten in Wangen zu Gast. Dieses Jahr geben die beiden Künstler nicht nur ein gemeinsames Konzert, sondern leiten im Anschluss einen viertägigen Meisterkurs für Gesang und Liedgestaltung. (siehe Infokasten)

Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die 3-G-Regel. Zutritt zum Konzert und zum Meisterkurs haben nur Personen mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einem tagesaktuellen negativen Schnelltest. Kinder unter 6 Jahre brauchen keinen Nachweis, schulpflichtige Kinder gelten als getestet. Registrierung vor Ort über Luca-App oder Formular möglich.