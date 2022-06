Christoph Mangler wird Co-Trainer beim FC Wangen

Der BSC Berkheim muss kurzfristig auf der Trainerposition umplanen. Christoph Mangler, der ursprünglich bereits für die neue Saison als Trainer zugesagt hatte, erhielt kurzfristig ein Angebot aus der Verbandsliga vom FC Wangen.

Der 33-jährige Mangler kam daher auf den BSC zu und bat um Freigabe. Das teilte der Fußball-Bezirksligist am Donnerstag mit. „Natürlich kam das zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt für uns. Wir wollten Christoph, mit dem wir eine sehr gute Zusammenarbeit hatten und diese auch gerne weitergeführt hätten, aber keine Steine für seine weitere Trainerlaufbahn in die Wege legen“, stellte Berkheims Abteilungsleiter Daniel Schmid klar. Mangler wird zukünftig in Wangen als Co-Trainer arbeiten und ist somit Nachfolger von Alessandro Riedle. Dort unterstützt er den ehemaligen BSC-Jugendspieler Candy Decker, der die Allgäuer zur neuen Saison als Trainer übernimmt.