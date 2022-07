Christof Briegel wird Sprint-Landesmeister

Im Rahmen des Triathlons in Mühlacker hat die baden-württembergische Meisterschaft des Sprinttriathlons stattgefunden. Bei 31 Grad Außentemperatur galt es für Christof Briegel von der SG Niederwangen um den Titel über 750m Schwimmen, 23km Radfahren und 6km Laufen zu kämpfen.

Briegel stieg nicht überraschend an 17. Stelle liegend aus der 23 Grad warmen Enz und machte sich auf den langen Weg in die im Stadion gelegene Wechselzone. Von dort begab er sich mit seinem Zeitfahrrad auf die zweirundige Wendepunktstrecke, welche durch einen technisch sehr anspruchsvollen Stadtkurs und einen mit etwa 200 Höhenmetern gespickten Anstieg führte. Schlechte Radbeine verhalfen ihm lediglich bis auf Platz acht vorzufahren. Der Rest sollte nun auf der schikanenreichen Laufstrecke entschieden werden. Es zeichnete sich ab, dass ein Platz auf dem Podium außer Reichweite lag. Es sollte am Schluss nach einer Gesamtzeit von 1:15,14 Minuten für den sechsten Gesamtplatz reichen. Dies bedeutete den baden-württembergischen Meistertitel in der Altersklasse 25.