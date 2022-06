Christof Briegel hält im Feld der Topathleten gut mit

Zum Auftakt der Triathlonsaison ist für Christof Briegel die deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz im Rahmen des Audi Triathlon Ingolstadt auf dem Plan gestanden. Der Sportler der SG Niederwangen holte in seiner Altersklasse die Bronzemedaille.

Dabei waren in der ersten Disziplin zwei Kilometer im Ingolstädter Baggersee zu bewältigen. Anschließend ging es auf die 84 Kilometer lange Radstrecke, die nach einer kurzen Runde durch die Stadt auf breiten Landstraßen zum zweiten Wendepunkt außerhalb von Ingolstadt führten. „Eine richtige Drückerstrecke würde man im Triathlon-Fachjargon sagen“, heißt es in einer Mitteilung der SG Niederwangen. Zum Abschluss wurde der Halbmarathon hauptsächlich auf Schotterwegen rund um den Baggersee mit einem kleinen Schlenker durch die Innenstadt gelaufen.

Als am Sonntagmorgen der Startschuss fiel, versprach das Wetter laut SGN einen „malerischen Triathlontag“. Dies sollte sich im Laufe des Wettkampfs durch Sturzregen und einem damit verbundenen Temperatursturz aber ändern. Ein hoher Anteil resignierender Athleten und Stürze auf der Radstrecke waren die Folge. Die deutsche Meisterschaft sollte infolgedessen für die verbleibenden Teilnehmer eine physische und psychische Herausforderung werden.

Christof Briegel fuhr nach einer eher mäßigen Schwimmleistung auf dem Rad von Platz 30 bis in die Top Ten nach vorne. Auf dem Rad hatte der SGN-Triathlet aber viel investiert, das machte sich beim Lauf bemerkbar. Briegel tat sich zunehmend schwer und musste während der knapp 21 Kilometer einige Plätze an die zu diesem Zeitpunkt läuferisch stärkeren Athleten abgeben.

Nichtsdestotrotz gab es am Ende nach 3:49,08 Stunden Platz 16 in der Gesamtwertung in einem stark besetzten Starterfeld mit unter anderem elf Elitestartern. Dies bedeutete für Briegel die Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft in der Altersklasse M25.

Für Christof Briegel war dies laut SGN-Mitteilung ein super Einstand in die noch junge Wettkampfsaison und ein Fingerzeig für die anstehende Bundesligasaison. Bei diesen Rennen konnte Briegel schon mit nationalen Topathleten wie Nick Staggenborg, Simon Müller und Co. auf der Mitteldistanz mithalten.