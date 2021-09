Christian Natterer über seine kurze Zeit im Bundestag und seine Ziele

Zur Person

Christian Natterer wurde 1981 in Tettnang geboren und lebt in Wangen. Beruflich war der diplomierte Kaufmann zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten Rudolf Köberle und Paul Locherer in Weingarten tätig. Von 2009 bis zu seinem Einzug in den Bundestag Ende 2020 arbeitete er als Kommunalberater bei verschiedenen Gesellschaften der EnBW und war dort zuständig für die Betreuung von Städten, Gemeinden, Landkreisen und Stadtwerken.

Politisch seit 1999 aktiv, war Natterer unter anderem Kreis-, stellvertretender Landes- und stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union. In der CDU führt er den Stadtverband Wangen und den Kreisverband Ravensburg. Im Wangener Gemeinderat sitzt er seit 2009, seit 2014 ist er Mitglied des Ravensburger Kreistags.

Bei den Landtagswahlen 2006 und 2011 war er Zweitkandidat von Paul Locherer im Wahlkreis Wangen. Bei der Bundestagswahl 2017 kandidierte er auf Landeslistenplatz 9, jetzt auf Platz 10. (sz)