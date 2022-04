Chin Meyer beleuchtet die Widersprüche von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik

Mit dem Kabarett, Geld und mehr „Leben im Plus“ ist der Kabarettist Chin Meyer am Mittwoch, 27. April, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen zu Gast. Geistvoll und bissig durchforstet Chin Meyer die absurden Widersprüche von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik: Ob Digitalisierung 4.0, künstliche Intelligenzen oder Migration – wie immer unterstützt vom Steuerfahnder Sigmund von Treiber und weiteren Management-Gurus surft Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist böse, charmant, improvisationsfreudig, musikalisch und unterhaltsam durch die schöne, bunte, neue Welt, heißt es dazu in einer Ankündigung des Veranstalters. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522/74-211, Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 07522/29 131 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522/913627 erreichbar.