Chemiedämpfe in Wangener Hotel: Verletzte offenbar wohlauf

Ein technischer Defekt ist nach Einschätzung der Polizei nach wie vor Ursache für das Austreten einer Chemikalie in einem Wangener Hotel am Morgen des Pfingstmontag. Den dabei leicht verletzten Menschen geht es offenbar wieder gut.

Gegen 10 Uhr morgens war in dem Reinigungsmittel einer Industriespülmaschine vorhandenes Natriumhydroxid zusammen mit Dämpfen des Automaten in zu hoher Konzentration in die Luft geraten. Dabei erlitten 13 Personen, Hotelgäste wie Beschäftigte, Symptome wie Reizhusten und Rötungen im Halsbereich.

Keine stationäre Behandlung nötig

Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Sieben von ihnen in das Wangener Westallgäu-Klinikum, konnten dort aber nach kurzer Behandlung schnell wieder entlassen werden, wie eine Sprecherin der Oberschwabenklinik (OSK) am Dienstag sagte.

In welche Krankenhäuser die anderen sechs Betroffenen gebracht wurden, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei war aber in ein keinem Fall eine stationäre Behandlung nötig.

Ermittlungen gegen keine konkrete Person

Nach wie vor ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung, wobei sich die Untersuchungen laut einer Sprecherin gegen keine konkrete Person richte, da man weiterhin von einer defekten Industriespülmaschine ausgehe, die vor den Waschgängen auch nicht einzeln mit Spülmittel befüllt werden müsse.

Die Polizei bestätigte, dass es sich bei dem betroffenen Hotel um die „Mohrenpost“ in der Herrenstraße handelt. Von Seiten der Unternehmensverantwortlichen war am Dienstag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.