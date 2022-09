Chanson-Abend über Sinn und Unsinn des Lebens

Der Sänger Daniel Pastewski und die Pianistin Anni Poikonen präsentieren am Freitag, 30. September, einen kurzweiligen Chanson-Abend über den Sinn und Unsinn des Lebens mit Liedern und Texten von Georg Kreisler bis Reinhard Mey, von Kurt Tucholsky bis Robert Gernhardt. Das Konzert ist Teil des diesjährigen Wangener Liedersommers. Ganz im tiefsinnigen Wortsinn Robert Gernhardts erwartet das Publikum ein leichtsinniger Abend über die Frage aller Fragen: Was wollen, sollen, müssen oder dürfen wir im Leben? Gemeinschaftssinn oder Eigensinn? Feinsinn oder Blödsinn? Frohsinn oder Trübsinn? Scharfsinn oder Stumpfsinn? Auf der Suche nach Antworten entsteht ein frecher, humorvoller, aber auch nachdenklich und melancholischer Abend voller tiefsinniger und unsinniger Einsichten zum Thema Mensch und Leben, wie es in der Ankündigung heißt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Saal des Weberzunfthauses in Wangen.

Der Bass Bastian Pastewski und die klassische Pianistin Anni Poikonen musizieren seit 2013 gemeinsam und interpretieren Chansons von den Goldenen Zwanzigern bis in die Neuzeit; von Friedrich Hollaender bis Reinhard Mey. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit und eine besondere Leidenschaft liegt im Schaffen des österreichischen Komponisten Georg Kreisler, dessen geistreiche, witzige, nachdenkliche aber oft auch bitterböse Werke an Aktualität für die beiden Künstler nichts verloren haben. Doch auch das klassisch-heitere Sujet über die Liebe, das Leben und den Wein werden mit Freude gepflegt, gehegt und neu empfunden. Das Duo gastierte unter anderem bei den Liedfestspielen Engadin, beim Davos Festival und beim „Rising Stars! Festival für vielversprechende Nachwuchsmusiker“. Im Jahr 2015 gewannen Poikonen und Pastewski den ersten Preis beim Heinz- Kunle-Wettbewerb des Freundeskreises der Hochschule für Musik Karlsruhe für Chanson.

Die finnische Pianistin Anni Poikonen lebt seit 2011 in Deutschland. Ein Masterstudium in Liedgestaltung führte sie an die Hochschule für Musik Karlsruhe. Neben ihren solistischen Aufgaben liegt Anni Poikonen insbesondere die kammermusikalische Arbeit mit anderen Künstlern am Herzen. Sie ist eine hochgeschätzte Kammermusik- und Liedpartnerin. Feste Ensembles hat sie unter anderem mit der Pianistin Rita Klose, Mezzosopranistin Felicitas Brunke und eben mit dem Bass Daniel Pastewski. Seit 2014 ist Anni Poikonen Dozentin für Klavier und Korrepetition an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu in Wangen. Der in Pirna geborene Bassist Daniel Pastewski studierte Gesang an der Hochschule für Musik Karlsruhe sowie am Institut für Musiktheater. Schon während seines Studiums war er in einigen Produktionen am Badischen Staatstheater zu erleben, u.a. in „Die Zauberflöte“, „Fantasio“, „Die lustigen Nibelungen“ und „My fair Lady“. Nach erfolgreichem Masterabschluss 2017 führten ihn weitere Verpflichtungen unter anderem an die Staatsoper Stuttgart und das Prinzregententheater München.