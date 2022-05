Chancen für den Erhalt von Wangens Geburtshilfe steigen

Die Frauenklinik am Wangener Krankenhaus könnte womöglich doch erhalten bleiben. Darauf deuten mehrere Anzeichen hin, die sich am Dienstagabend bei einer Informationsveranstaltung von Oberschwabenklinik (OSK) und Ravensburger Landratsamt in der Wangener Stadthalle ergeben haben. Zudem scheint es inzwischen wahrscheinlich, dass der Kreistag doch eine rasche Entscheidung zur Zukunft der OSK-Häuser fällen wird.

Was der Landrat konkret sagt

Was das Landratsamt dem Kreistag als Beschlussvorschlag auf den Tisch legen wird, wollte Landrat Harald Sievers nicht verraten, als er am Ende der dreistündigen Veranstaltung in der zum Bersten gefüllten Stadthalle konkret auf die Perspektiven von Geburtshilfe und Gynäkologie am Westallgäu-Klinikum angesprochen wurde. Wohl aber sagte er: „Meine persönliche Auffassung hat sich nicht geändert.“

Was die Berater empfehlen

Und diese ist bekannt: Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte der Chef der Kreisverwaltung im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sinngemäß erklärt, dass die Wangener Frauenklinik für ihn nicht zur Debatte stehe. Zur Einordnung: Die vom Kreistag bestellten Gutachter des Hamburger BAB-Instituts empfehlen zwar eine Schließung der Einrichtung, halten sie aber doch für so „relevant“, dass sie unter bestimmten Bedingungen erhalten bleiben könnte. Unter anderem müsste der Landkreis Ravensburg das jährliche Defizit tragen; derzeit sind es 1,4 Millionen Euro.

Voll wie selten war die Wangener Stadthalle am Dienstagabend, als es bei einer Infoveranstaltung von Kreis und OSK um die Zukunft des Westallgäu-Klinikums ging. (Foto: Steppat)

Wie sich Wangens OB äußert

Geburtshilfe und Gynäkologie standen auch im Mittelpunkt der meisten Wortmeldungen in der mit weit mehr als 400 Menschen gefüllten Stadthalle. Auch Wangens OB Michael Lang brach erneut eine Lanze dafür und sprach sich unter dem Jubel der Anwesenden abermals generell für den Erhalt des Westallgäu-Klinikums als Grund- und Regelversorger aus.

Warum der Fahrplan bleiben soll

Harald Sievers ließ ferner durchblicken, dass er am zeitlichen Fahrplan zur OSK-Debatte festhalten will. Die sieht eine Entscheidung bei der Kreistagssitzung am 31. Mai vor: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Anrecht auf Klarheit, wohin der Kurs geht.“

Wie sich OSK-Beschäftigte äußern

Damit liegt er offenbar auf einer Linie mit vielen OSK-Beschäftigten, wie aus mehreren Wortmeldungen am Dienstagabend herauszuhören war. Unter anderem sprach sich der Chefarzt der Wangener Frauenklinik, Elmar-D. Mauch, deutlich für eine schnelle Entscheidung aus. Zur Erinnerung: Bei einer Sondersitzung des Wangener Gemeinderats just eine Woche zuvor hatten Kreisräte aus der Stadt angesichts der komplexen Gemengelage mehr Zeit für die Beratungen erbeten. Das Gutachten zur OSK war Anfang Mai vorgelegt worden.