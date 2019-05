CDU will Weihersanierung ebenfalls anpacken

Auf Einladung des örtlichen CDU-Ortsverbandes hat der Landtagsabgeordnete Raimund Haser Neuravensburg besucht. Dabei stand unter anderem eine Besichtigung des neuen Wohn- und Gewerbegebietes in Roggenzell auf dem Programm.

Laut Parteimitteilung waren auch die CDU-Kandidaten für den Ortschaftsrat, den Wangener Gemeinderat und den Kreistag mit dabei und konnten mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Themen war demnach der Baufortschritt der KfZ-Werkstatt der Firma Allgäu Auto & Motorrad Service, der Pläne für den Umbau des früheren Gasthofs „Traube“ sowie die Neubaupläne der Firma Metallart-Kunstschmiede Tretter im Roggenzeller Gewerbegebiet. Philipp Mennel habe die Umbaupläne des historischen Gebäudes am Ortseingang von Roggenzell vorgestellt. Ebenso sei die Sanierung des Neuravensburger Weihers ein Schwerpunkt des Vororttermins gewesen.

Bei der anschließenden Diskussionsrunde im Gasthaus „Adler“ berichtete Stadtrat Mathias Bernhard nach Angaben der CDU über Pläne zur Weihersanierung aus der jüngeren Vergangenheit. Alt-Bürgermeister Vitus Zauner habe daran erinnert, dass diese bereits bei der Eingemeindung 1972 ein Thema gewesen sei, aber seither noch nicht realisiert wurde. Hier sei die Stadt Wangen gemäß des damaligen Eingliederungsvertrages in der Pflicht, berichten die Neuravensburger Christdemokraten. Sie selbst wollen laut Schreiben die Weihersanierung wieder voranbringen, weil ansonsten das Neuravensburger Wahrzeichen weiter verlande.

Raimund Haser berichtete über das Zusammenspiel von der Landespolitik und der Kommunalpolitik im Kreis und den Gemeinden am Beispiel der Weihersanierung. Ebenso wurde die Sanierung und Erweiterung der Alten Schule in Roggenzell diskutiert. Auch hier sagte der Landtagsabgeordnete seine Unterstützung bei der Beantragung von Fördermittel auf Landesebene zu, heißt es in dem Bericht weiter.