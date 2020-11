CDU und GOL haben Kindergärten im Blick

Bei einem Ortstermin im Kindergarten-Neubau in Primisweiler haben Vertreter der CDU ihre Befürchtung geäußert, dass die Betreuungsplätze in Wangen nicht ausreichen könnten. „Es ist für die Stadt eine der Pflichtaufgaben den rechtlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen, hier haben wir bei den derzeitigen Bautätigkeiten über die ganze Stadt mit Ihren Ortschaften große Sorge“, so Fraktionschef Mathias Bernhard in einer Mitteilung.

Bei dem Termin, an dem Stadt- und Ortschaftsräte weitere Schomburger CDU-Mitglieder sowie Ortsvorsteher Roland Gauß auf Einladung von Kindergartenleiterin Ulli Heiling teilgenommen haben, sei auch der jetzt zurückgezogene CDU-Antrag zum vorübergehenden Erhalt des Altgebäudes in der Kühlaustraße zur Sprache gekommen. Außerdem heißt es in dem Schreiben: Zusätzliche Betreuungsplätze könnten unter anderem mit einer Waldgruppe geschaffen werden.

Das Konzept des Kindergarten-Neubaus lobt die CDU ausdrücklich: Der Ruhe und Harmonie ausstrahlende Neubau neben der Grundschule sei wegen seiner vier eigenständigen Gruppenhäuser gerade während der Corona-Pandemie von „großem Vorteil“.

Unterdessen befasst sich auch die Wangener GOL bei ihrem zweiten digitalen Stammtisch des Jahres am Donnerstag, 4. November, ab 20 Uhr mit den Kindergärten in Wangen. „Wir diskutieren online über die aktuelle Situation, das heikle Thema Rechtsanspruch und über die Herausforderungen und die Zukunft der Kitas der Stadt Wangen“, heißt es in einer Ankündigung. Wer an dem Stammtisch teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Stammtischteilnahme November 20“ an vorstand@gol-wangen.de.

Interessenten erhalten dann rechtzeitig vor Beginn die erforderlichen Zugangsdaten zum digitalen Stammtisch. Außerdem weißt die GOL darauf hin, dass die Stammtische als offene Veranstaltungen für alle zu verstehen sind, deshalb sind alle interessierten Personen eingeladen.

Eigentlich hatte auch die GOL einen Vor-Ort-Termin in Primisweiler geplant. Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen kommt es dazu aber jetzt nicht.