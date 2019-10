CDU serviert Weißwürste mit Politik und Kunst

Mehr als 40 Mitglieder und Gäste haben sich auf Einladung des Wangener CDU-Ortsverbands und ihres Vorsitzenden Johannes Sontheim im historischen Ambiente des Zunftwinkels zum traditionellen Weißwurstessen bewirten lassen. In diesem Jahr setzte die Partei laut eigenen Angaben inhaltlich einen kunsthistorischen Schwerpunkt.

Der ehemalige Ortsheimatpfleger Johannes Steinhauser führte die Interessierten bei einem Hausrundgang detailliert in die Geschichte eines der ältesten Häuser Wangens ein. Eindrucksvoll zeigte er dabei laut des Schreibens die bewegte Vergangenheit dieses im Jahre 1342 erworbenen Zunfthauses der Weberleute auf. Überwogen in der Zunft zahlenmäßig die Schneider, mussten die Weber den Zunftkameraden den Vortritt überlassen – bis hin zur Namensgebung ihres Versammlungsortes. Abschluss und Höhepunkt war der historische Zunftsaal mit den Wandmalereien aus der Renaissance. Vom Verfall bedroht wurde das geschichtsträchtige Gebäude dank des Erwerbs durch die Stadt Wangen Anfang der 90er-Jahre in einer aufwendigen Sanierung zu einem Denkmal der Heimatgeschichte.