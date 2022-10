CDU-Ortsverbände Leupolz und Karsee fusionieren

Die CDU in der Region und in Wangen geht neue Wege. Um ihre Strukturen zu straffen und sich für die Zukunft sowie für die Kommunalwahl 2024 gut aufzustellen, haben die beiden bisher eigenständigen CDU-Ortsverbände in Karsee und Leupolz auf Initiative des CDU-Kreisverbands Ravensburg und des CDU-Stadtverbands Wangen beschlossen zu fusionieren um somit noch enger zusammen zu arbeiten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die CDU im Kreis Ravensburg gehe seit einigen Jahren den Weg, kleinere Verbände zu fusionieren und zur Zusammenarbeit zu bewegen. In Wangen starte dieser Prozess nun auch, heißt es in der Mitteilung.

CDU-Kreis- und Stadtverbandsvorsitzender Christian Natterer sagte: „Die heutige Fusion ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer kreisweiten Strukturreformen, unsere Kräfte als CDU vor Ort zu bündeln und trotzdem in der Fläche präsent und aktiv zu bleiben“.

Bei der Versammlung stimmten zunächst die Mitglieder der Ortsverbände Karsee und Leupolz separat über ihre jeweilige Auflösung ab. Diese Beschlüsse fielen einstimmig. Dann stimmten die Mitglieder gemeinsam über die Fusion zum neuen Ortsverband Leupolz-Karsee ab. Auch dieser Beschluss fiel einstimmig, wie die CDU mitteilt.

Stadtrat Anton Sieber aus Leupolz wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist Stadträtin Roswitha Geyer-Fäßler aus Karsee. Schatzmeister wurde Günter Hahnel. Zu den Beisitzern wählte die Versammlung Wolfgang Kempf, Franz Peter und Edgar Engler.

Der neue Vorsitzende Anton Sieber freute sich über die gelungene Fusion und fügte an: „Wir tun es der örtlichen Feuerwehr gleich.“ Außerdem gab er als Ziel die Kandidatensuche für die nächste Kommunalwahl aus. Man wolle die Mandate der CDU im Wangener Norden verteidigen.

In nächster Zeit stehen weitere Fusionen von CDU-Ortsverbänden in der Region an. So in Kürze die Fusion der Ortsverbände Wangen, Deuchelried und Niederwangen sowie im November die Fusion der drei Kißlegger CDU-Ortsverbände Immenried, Waltershofen und Kißlegg.