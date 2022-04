CDU informiert sich am Wangener Krankenhaus

Die CDU-Kreistagsfraktion hat sich kürzlich auch von der Situation des Wangener Krankenhaus ein Bild gemacht und Gespräche mit betroffenen Ärzten, Pflegern, Schwestern und Hebammen sowie mit Vertretern der Rettungsdienste in Wangen geführt. Über die Inhalte sei Stillschweigen vereinbart worden, so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Krattenmacher und der Wangener CDU-Kreisvorsitzende und Kreisrat Christian Natterer in einer Mitteilung: „Uns war es für die anstehende Entscheidungsfindung wichtig, mit den Betroffenen persönlich zu sprechen und Ihre Anliegen und Sorgen direkt vor Ort abzuholen.“

Die CDU spricht bei den drei Krankenhäusern in Bad Waldsee, Wangen und Ravensburg von „unterschiedliche Betroffenheiten“, die man „bestmöglich im Sinne der Bürger unter einen Hut bringen“ wolle, für eine „Lösung, die langfristig trägt“. Zudem gebe es im Allgäu nach der Schließung der Krankenhäuser in Leutkirch und Isny ein politisches Versprechen, das nicht vergessen sei. Man werde die Anfang Mai im Kreistag von den Gutachtern vorgestellten Varianten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft im Landkreis intensiv prüfen, die Informationen aus den Gesprächen mit einfließen lassen und versuchen, eine gute und zukunftsweisende Entscheidung zu treffen.