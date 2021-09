CDU-Abgeordnete informieren sich bei der Firma Weiß

Die hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Müller und Christian Natterer sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger haben jüngst die Firma Präzisionstechnik Weiß in Neuravensburg besucht. Geschäftsführerin Carina Weiß, Betriebsleiter Roland Bucher sowie Matthias Müller führten die Besuchergruppe durch den Betrieb. Sie konnte sich laut Mitteilung ein Bild machen, wie die Herstellung von Werkzeugen in dem Unternehmen funktioniert. Carina Weiß berichtete, dass von den derzeit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Mehrzahl im Betrieb ausgebildet wurden und zum Teil seit vielen Jahren und Jahrzehnten im Unternehmen sind. Die Firmenphilosophie legt laut CDU-Mitteilung auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ebenso großen Wert wie auf einen zeitgemäßen Maschinenpark, in den regelmäßig investiert werde. Axel Müller stellte in diesem Zusammenhang demnach die Auswirkungen einer Vermögenssteuer dar. Käme sie, würde das Geld für notwendige Investitionen fehlen. Foto: CDU