„Wangener Gezwitscher Openair“ am 10. Juli mit Cantarte

Cantarte möchte beim diesjährigen „Wangener Gezwitscher Openair“ am Samstag, 10. Juli, einen Vorgeschmack auf drei gleichnamige unterhaltsame Sinnkonzerte im Oktober des Jahres geben. Unter Leitung von Martina Klesse-Schmitz laden die Sängerinnen und Sänger am Samstag, 10. Juli, zu drei Kurzdarbietungen von maximal 30 Minuten um 11, 12.15 und 13.30 Uhr in den Zunftwinkel Wangen ein.

Bis zu 80 auf Abstand festgelegte Sitzplätze sind vorhanden, die vor Ort zugewiesen werden. Die Veranstaltung findet nur bei trockener Witterung statt, der Eintritt hierzu ist frei. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln, eine Registrierung ist erforderlich und vor Ort über die Luca-App oder per Formular handschriftlich möglich. Der Einlass erfolgt ab 30 Minuten vor Beginn jeder Vorstellung. Er wird spätestens pünktlich zu den Darbietungen geschlossen oder sobald das maximal zulässige und vorhandene Sitzplatzangebot für Besucherinnen und Besucher ausgeschöpft ist. Weitere Informationen gibt es auf der Cantarte-Website unter www.musicalion.com/cantarte