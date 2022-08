Cantarte Vorstand erneut auf zwei Jahre gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem Bericht über das Geschäftsjahr 2021 und dem Bericht des Schatzmeisters und des Kassenprüfers wurde der Vorstand des Cantarte e.V. durch die Mitgliederversammlung am 26. Juli einstimmig entlastet. Bei der alle zwei Jahre anstehenden Neuwahl wurden die bisherigen Vorstände einstimmig bestätigt. Dies sind Martina Klesse-Schmitz-1.Vorsitzende, Martin Kappler-Stellvertreter, Sonja Opfermann-3.Vorstand, Anette Müller-Schriftführerin und Helmut Flügel-Schatzmeister. Thomas Ullmayer wurde erneut zum Kassenprüfer gewählt.

Der Verein befindet sich insgesamt in einem guten Zustand. Die Satzung der Gründung in 2015 war bereits Anfang 2017 überarbeitet und geändert worden. Coronabedingte Ausfälle in 2020 ließen sich durch Mitgliedertreue, Flexibilität und eine stabile Kassenlage auffangen. In 2021 konnten zwei Projekte unter Corona-Auflagen durchgeführt werden. Nach bereits zwei erfolgreichen Projekten 2022, der Konzertreise nach Prato und dem „6.Wangener Gezwitscher“, gehen der Verein und die Chöre nun in die Sommerpause. Am 8. und 9. Oktober ist das Jahresprojekt „OpeRockYou“ mit zwei Konzerten in der Stadthalle geplant.