Cantarte operockt im Innenhof

Cantarte freute sich über starken Zulauf beim 6. Wangener Gezwitscher am Samstag, 9. Juli im Innenhof des Hinderofenhauses. Zweimal präsentierten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Martina Klesse-Schmitz „OpeRock'nRoll“.

Das Publikum ließ sich vom Frauenchor Stilblüten und dem Männerchor Salonlöwen, die einzeln und gemeinsam auftraten, vom Extrachor Rosenblüten und dem jungen Terzett Showstoppers mit Leony Flügel, Debora Morgenthaler und Jasmin Thanner ab dem ersten Ton mitreißen. Das Programm kombinierte Werke von Giuseppe Verdi mit Hits von ABBA, Survivor, Falco, Little Mix und Queen. Danaila Deleva begleitete das Ensemble am Klavier.

Im mittleren Konzertblock „PiratenBlut“ entzückte das Kinderensemble Pfefferschoten in Piraten-Kostümen mit Liedgeschichten von Seefahrern, Sternguckern und Mozart-Fans. Die neunjährige Lana Sofia Iskin eroberte die Herzen mit dem Arielle-Song „Part of your World“. Das Schlusslied „Bohemian Rhapsody“ von Queen inklusive einer eingefügten Friedensbotschaft „Dona Eis Pacem“ nach einem Kanon von Pachelbel wurde vom Publikum nach einer regelrechten Schweigeminute mit nicht enden wollendem Applaus belohnt.