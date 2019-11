Cantarte lädt zu Jahreskonzert „Urlicht“ ein

Der Verein Cantarte lädt für Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr zum Jahreskonzert „Urlicht“ in die Kirche St. Ulrich in Wangen ein. Laut Ankündigung ist der Konzerttitel dem gleichnamigen Lied von Gustav Mahler entlehnt, welches in einer Bearbeitung von und für Cantarte den Höhepunkt des Programms bildet.

Ansonsten ist das Programm eine Mischung aus anrührenden wie auch mitreißenden Werken der klassischen und populären Genres. Zu hören sein werden die Cantarte-Chöre und Chorsolisten. Instrumentalgäste sind Danaila Deleva (Orgel, Klavier) sowie ein Streichquartett mit Julia Beemelmans und Susanne Steingrüber (Violine), Heidrun Kürzinger (Viola) und Markus Schmitz (Violonchello). Die Gesamtleitung hat Martina Klesse-Schmitz. Das Konzert findet ohne Pause statt und dauert 75 Minuten, Karten im Vorverkauf zu zwölf Euro für Erwachsene und acht Euro für Schüler, Studenten sowie Auszubildende gibt es noch bis Freitag, 29. November, 12 Uhr, bei der Buchhandlung Natterer. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Foto: