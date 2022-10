Cantarte Chor gibt Konzert in der Waldorfschule

Der Cantarte Chor Wangen tritt am Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 9. Oktober um 18 Uhr im Festsaal der Waldorfschule auf. Dort stellt der Chor seine Konzertrevue „OpeRockYou“ vor, heißt es in einer Mitteilung des Cantarte Chores.

Das Programm konfrontiert die Genres Oper, Klassik und Rock’n Roll und kombiniert dazu Musical-Songs aus der „West Side Story“. Bewusste Stilbrüche bei den Vokal- und Instrumentaldarbietungen würden erstaunlich stimmige Parallelen und Übergänge erschaffen, heißt es weiter. Der Chor präsentiert unter anderem Werke von Bach, Abba und Queen.

Ausführende sind der Cantarte Frauenchor und der Extrachor „Stilblüten“, der Männerchor „Salonlöwen“, das Männerterzett „Malefits“, das junge Terzett „Showstoppers“ sowie das Kinderensemble „Pfefferschoten“. Die Gruppierungen treten einzeln und gemischt auf. Weitere Mitwirkende sind Danaila Deleva am Klavier, Jeff Wohlgenannt am Kontrabass und Matthias Jakob ist für den Rhythmus verantwortlich. Julian Torres spielt die Gitarre und Markus Schmitz das Violoncello. Die Gesamtleitung übernimmt Martina Klesse-Schmitz, heißt es in der Mitteilung.

Das Programm wird in zwei Teilen mit Erfrischungs-Pause aufgeführt. Die Karten kosten 12 Euro für Erwachsene, für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende 8 Euro. Die Tickets sind bis einschließlich Samstag, 8. Oktober, um 12 Uhr im Vorverkauf bei der Buchhandlung Natterer erhältlich. Restkarten an der Abendkasse gibt es jeweils ab 60 Minuten vor Beginn der Konzerte.