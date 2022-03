Candy Decker trainiert ab Juli den FC Wangen

Die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten FC Wangen haben den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit Uwe Wegmann nicht verlängert. Zukünftig soll der 34-jährige Candy Decker die erste Mannschaft betreuen. Aktuell ist der ehemalige Stürmer Co-Trainer des bayerischen Regionalligisten FC Memmingen.

Ralf Hartmann, Vorstandsmitglied des FCW und der Sportliche Leiter Günter Gollinger haben sich die Entscheidung nicht einfach gemacht. Das teilten beide während eines Pressegesprächs mit der SZ mit. Wegmann sei ein guter Trainer und feiner Mensch, aber für die kommenden Jahre wolle man sich anders aufstellen. „Wir wollten für unser Team neue Impulse setzen und deshalb haben wir uns für einen Wechsel auf der Trainerbank entschieden“, sagte Gollinger. „Wenn ein Trainer geht, dann ist alles okay. Wenn ein Verein einen Vertrag nicht verlängert, dann wird spekuliert. Es gibt aber nichts zu spekulieren“, betonte Hartmann.

Candy Decker stand seit Jahren im Fokus des FC Wangen. Eine Verpflichtung kam aus verschiedenen Gründen nicht zustande. Beim FC Memmingen läuft sein Vertrag Ende Juni aus. Günter Gollinger führte alle Gespräche mit Decker und stellte fest: „Wir haben eine ähnliche Fußball-Philosophie“, so der Sportliche Leiter.

Der heute 34-jährige Decker, der in Aitrach wohnt, war ein erfolgreicher Stürmer in der Bayernliga, musste aber vor acht Jahren seine sportliche Karriere wegen eines Knorpelschaden beenden. Seither arbeitet er als Trainer. Er hat beim FC Memmingen im Nachwuchsbereich tätig, weiß wie man mit dem Nachwuchs umgehen muss. Decker wollte nun wieder als Cheftrainer mehr Verantwortung übernehmen und nahm das Angebot des FC Wangen an. Am 22. März unterschrieb er einen Ein-Jahres-Vertrag („das machen wir immer so“, Hartmann). Der Verein plant aber für die kommenden Jahre und Decker soll, wenn alles passt, dabei eine wichtige Rolle spielen.