Calendula Hospizgruppe in ruhigeren Gewässern

Es war ein großer Vertrauensbeweis. Bei der Hauptversammlung der Calendula Hospizgruppe haben 59 Mitglieder dem Vorstand ihr Vertrauen ausgesprochen, drei enthielten sich. Der Verein kann mit dieser starken Rückendeckung seine Arbeit fortsetzen und die angestrebten Ziele weiter verfolgen.

Bestens vorbereitet und vom Vorsitzenden Joachim Dufner sicher durchgeführt, so zeigte sich am Dienstagabend im Gemeindehaus St. Martin die Mitgliederversammlung der Calendula Hospizgruppe. Neben der Abwicklung der Regularien waren es vor allem die Erfahrungsberichte von Koordinatorin Gisela Haupt und vier ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die die volle Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Zunächst war es aber Joachim Dufner, der die gesteckten Hauptziele von Calendula noch einmal vor Augen führte. Ganz oben auf der Agenda stand die ambulante Begleitung zu Hause, die im gleichen Umfang möglich sein soll, „wie die im stationären Hospiz“. Jeder, so der Vorsitzende, solle die Lösung auswählen können, „die für ihn passend ist“. Als wichtig wurde ebenfalls erachtet, „die lokale Träger-Struktur zu erhalten“. Für die nahe Zukunft stehen die weitere Gewinnung von Ehrenamtlichen, der Abschluss der Leitbildentwicklung und die Forcierung der Öffentlichkeitsarbeit im Fokus.

Positiv bewertete Dufner den Anstieg der Mitgliedszahlen von 1202 im Vorjahr auf jetzt 1211 und freute sich über die gewachsene Anzahl der „zuschussfähigen Begleitungen“ von 14 in den Jahren 2016 und 2017 auf 44 im vergangenen Jahr. „Das ist ein toller Sprung“, sagte Dufner und dankte Gisela Haupt für deren Einsatz. „Eine Berg- und Talfahrt“ nannte er hingegen den Bereich Spenden und kündigte an, vermehrt Sonderveranstaltungen zu initiieren.

„Sterben gehört zum Leben“, war von Gisela Haupt zu hören. An einem Beispiel machte sie klar, dass es das Anliegen vieler Menschen sei, „trotz Hospiz zu Hause sterben zu wollen“. Gerade um Weihnachten herum sei es für die 15 ehrenamtlichen Mitarbeiter „eng geworden“. Die Frage, welche Motivation hinter der segensreichen Tätigkeit stecke, beantwortete die Koordinatorin dann selbst: „Es ist das soziale Verantwortungsbewusstsein, das Handeln aus dem Glauben heraus oder einfach die Möglichkeit, der Gesellschaft das zurückzugeben, was man selbst als reiches Leben hat erfahren dürfen.“

Gut geschult und sich untereinander immer wieder austauschend würden die Ehrenamtlichen zu den Schwerstkranken und Sterbenden gehen, um dort leise aufzutreten, das Alltagsgeschäft draußen zu lassen und jedem Einzelnen mit „Achtung vor dem Anderssein“ zu begegnen. „Einfühlen“ heiße das Zauberwort, sagte Haupt. Wie sie bewusst machen wollte: „Ehrenamt ist nicht unbezahlte Arbeit, sondern Arbeit, die nicht bezahlt werden kann!“

Als erste der Mitarbeiterinnen meldete sich Angela Weyrather zu Wort. Tod und Sterben habe sie schon als Kind beschäftigt und erfahren: „Trauer darf sein, ist wichtig und notwendig.“ Deshalb biete sie jetzt Familien, „die wir mit betreut haben“, eine Anlaufstelle in einem „Trauercafé“ an. Wörtlich sagte Weyrather: „Wir wollen keine Konkurrenz für bestehende Einrichtungen sein, sondern das Gefühl vermitteln, nicht allein zu sein und nicht gleich wieder in der Spur laufen zu müssen.“

Für Michaela Gstach war das Sterben der eigenen Mutter eine einschneidende Erfahrung. „Im Hospiz ging es ruhig, respektvoll und freiheitlich zu, deshalb wollte ich gerne meinen Beitrag leisten“. Sie, die sowohl zu Hause wie auch stationär im Einsatz ist, nennt es als großen Pluspunkt, „mich mit mir selber auseinandersetzen zu können und dankbar aus der Begleitung herauszugehen“. Und dann sagt Michaela Gstach noch etwas sehr Schönes: „Trauer ist der Beweis, geliebt worden zu sein und geliebt zu haben.“

Während Marion Schneider, die als Studentin der „sozialen Arbeit“ bereits ein Praktikum im Hospiz absolviert hat und ihre Motivation zum Begleiten darin sieht, „etwas gegen die heutige Gesellschaft zu tun“, betreut Ulrike von Oehsen in St. Konrad in Haslach. Sie sagt: „Die Menschen mit Behinderung haben Bedürfnisse und Wünsche wie wir, können sie aber oftmals nicht artikulieren. Wie sie in den Einrichtungen nicht immer imstande sind, selbst zu entscheiden.“ Zusammenfassend sagt sie: „In der Begleitung kommt es auf die Haltung an.“

Nachdem Schatzmeisterin Sigrid Netzer die einzelnen Kassenposten erklärt und von einem ausgeglichenen Haushalt 2018 gesprochen hatte, bescheinigte ihr Prüfer Elmar Ellgass eine korrekte Arbeit und lobte das positive Ergebnis, das von Einsparungen gekennzeichnet sei.

Frank Scharr nahm die Entlastung des Vorstands vor und leitete deren Neuwahl. Hier wie da enthielten sich drei Mitglieder der Stimme. Neinstimmen gab es keine. Somit wurden öffentlich gewählt: Joachim Dufner bleibt erster Vorstand, Hans-Jörg Leonhardt dessen Stellvertreter, Georg Biehl Schriftführer und Sigrid Netzer Schatzmeisterin. Gerd Locher behält seinen Beisitzerposten, Elmar Ellgass den des Kassenprüfers.

Leonhardt war es, der dem alten und neuen Vorsitzenden für das „riesige Engagement“ und die „intensive Arbeit am Leitbild“ dankte und glücklich darüber war: „Es gibt die Hospizbewegung und die Aufbauarbeit der vergangenen zwei Jahre!“