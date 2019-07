Busverbindungen: Der Kreis will von Wangenern wissen, wo es hakt

In den vergangenen Monaten ist im Raum Wangen viel über Busverbindungen debattiert worden. Zugleich wird hinter den Kulissen aber auch an einem neuen Nahverkehrsplan für den Landkreis Ravensburg gearbeitet. Dazu will die Kreisverwaltung jetzt die Meinungen der Bürger einholen.

Der Landkreis Ravensburg hat das Unternehmen PTV Transport Consult GmbH aus Karlsruhe beauftragt, eine Untersuchung zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes durchzuführen und eine Aktualisierung des Nahverkehrsplans zu erarbeiten. In diesem Zuge können die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises nach Angaben der Stadt Wangen ihre Anregungen und Probleme im ÖPNV im Landkreis nennen. Beispielweise können demnach fehlende Verbindungen und Fahrten auf bestimmten Relationen und Zeiträumen oder andere grundsätzliche Themen genannt werden.

Diese Anregungen und Ideen sollen in den Planungsprozess integriert werden, heißt es. Der Landkreis Ravensburg und die Stadt Wangen hoffen laut Mitteilung auf viele Anregungen, die bis Mittwoch, 31. Juli, per Email an die Adresse info@wangen.de geschickt werden können. Die eingegangenen Anregungen sollen gebündelt an PTV weitergeleitet werden.