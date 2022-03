Buspassagierin wird auf Autobahnparkplatz vergessen

Völlig verzweifelt verständigte am Freitag, um 17 Uhr, eine 72-jährige Frau vom Autobahnparkplatz Humbrechts aus die Polizei, berichtet diese. Die mit einem Linienbus aus Österreich eingereiste Dame ging demnach bei einer Rast auf dem Parkplatz in die Toilettenanlage. Als sie wieder zum Bus zurückkehrte, sah sie diesen gerade wegfahren. Ihr Rufen und Winken konnte der Busfahrer offensichtlich nicht wahrnehmen und fuhr auf die Autobahn in Richtung München auf.

Die in Österreich wohnende Frau, verständigte daraufhin die Autobahnpolizei, welche den Bus 40 Kilometer weiter bei Aitrach feststellen und anhalten konnte. Eine zweite Streife der Autobahnpolizei fuhr die Frau nach Aitrach, wo sie den Bus wieder besteigen und die Fahrt nach München schlussendlich glücklich fortsetzen konnte. Warum keiner der Businsassen das Fehlen der Frau bemerkte, obwohl alle ihre persönlichen Sachen im Bus lagen, blieb ein bislang ungelöstes Rätsel.