Buntes Baustellenfest rund um den Erba-Schornstein

Die Landesgartenschau GmbH lädt am Samstag, 10. September, zum LGS-Baustellenfest in die Erba ein. Wer sich einen Überblick über den allgemeinen Baufortschritt verschaffen möchte, kann sich bereits um 13 Uhr einer Führung über das gesamte Landesgartenschau-Areal anschließen. Start ist am Gallussteg, teilt die Stadt Wangen mit.

Am letzten Samstag in den Sommerferien gibt es nach der offiziellen Begrüßung um 15 Uhr rund um den Schornstein im Spinnereigarten jede Menge zu sehen und zu erleben. Ein kunterbuntes Programm für die ganze Familie mit viel Unterhaltung und Informationen rund um das Thema Landesgartenschau ist vorbereitet. Am Infostand der Landesgartenschau gibt es Infos sowie das neue Journal „Nummer 2“ und Luftballons für Kinder.

Zahlreiche Vereine beteiligen sich: Bei den Bocciafreunden werden die Kugeln rollen, und es gibt italienische Häppchen. „Wohnen+“ veranstaltet auf dem Morfplatz einen Flohmarkt. Der Reitverein bietet von 16 bis 18 Uhr Ponyreiten an (Fahrradhelm mitbringen). Ebenfalls an Kinder richtet sich das Angebot der SG Niederwangen, die einen Sportparcours zur Verfügung stellt. Der Wangener Puppenspieler kommt um 15.30 Uhr ins Pförtnergebäude. Ein Bagger der Firma Storz steht für die Kinder bereit, sodass sie selbst ausprobieren können, wie das Baggerfahren funktioniert. Die Jugendkunstschule bietet im Freigelände Basteln mit Spindeln für Kinder an.

„CrossFit Wangen“ wird wieder mit einem sportlichen Angebot vertreten sein. Der Heißluftballon der Käserei Leupolz ist vor Ort. Von 16 bis 19 Uhr spielt die Band Nosa. Im Comptoirgebäude stellt Fotograf Christoph Morlok Bilder aus. Unter anderem präsentiert sich die Steptanzgruppe Tip Tap Toe ab 18 Uhr im Pförtnergebäude. Verschiedene Essenstände bieten Köstlichkeiten an. Der Karateverein „Butoku-Kai“ serviert Maultaschen mit Kartoffelsalat, die portugiesischen und türkischen Vereine servieren Spezialitäten aus ihren Ländern. Der Foodtruck am Schornstein öffnet ebenfalls, und Kuchen gibt es bei der Christengemeinschaft. Weiter gibt es Bratwurst- und Steaks vom Metzgerstand, Ceres-Häppchen und einen Kaffeestand.

Einblicke sind in zahlreiche Gebäude auf dem Gelände möglich, so zum Beispiel beim REOS-Hotel im Altenheim, wo es um 16 und um 18 Uhr Führungen gibt. Am Stand des Hotels gibt es Infos und ein Glas Prosecco. Auch in den Auwiesen kann ein Blick in die Häuser des Siedlungswerks geworfen werden. Steinmetzin Steffi Schneider öffnet ihre Werkstatt. Auch die Türen zum Atelier von Margit Hartnagel stehen offen. Um 17.30 Uhr ist ein Blick in die Räume der Pauluskirche möglich. Auch das Deutsche Rote Kreuz, das dieses Jahr mit seiner Kreisgeschäftsstelle in die Neue Spinnerei gezogen ist, ermöglicht Einblicke und Mitmachaktionen zum Thema Erste Hilfe.