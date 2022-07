Bundessieger kommen aus Wangen

Vier junge Musikerinnen und Musiker sind für die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg ins Rennen gegangen. Sie alle erreichten 23, 24, und die Höchstwertung 25 Punkte.

Emilia Müller aus Kißlegg holte in der Altersklasse III mit 23 Punkten den zweiten Preis in Pop-Gesang. Sie sang unter anderem „Lovely“ von Billy Idol und mit „Bei dir“ ein eigenes Stück. Die Erfahrung, in einem großen Saal vor vielen aufsteigenden Stuhlreihen und auf einer großen Bühne zu stehen sei etwas ganz Besonderes für die 13-Jährige gewesen. „Es war wirklich cool“, sagt sie. Sie hat eine Einladung zum Zusatzwettbewerb „wespe“, der dieses Jahr Ende September stattfindet, bekommen. Ob sie samt Eltern dafür ins rund 900 Kilometer entfernte Schwerin reisen wird, ist noch offen.

Mit den Geschwistern Katja und Bernd Kempter aus Eglofs und Hendrik Späth aus Amtzell hatten sich drei Schlagzeuger für das Finale in Oldenburg qualifiziert. Für die 13-jährige Katja, die sich mit 25 Punkten den ersten Preis erspielte, war der Auftritt in den Weser-Ems-Hallen mit einer guten Portion Aufregung verbunden. In den Veranstaltungshallen verhielt sich die Akustik ihres Instruments völlig anders als in den Räumen, in denen sie üblicherweise spielt. Mit Pullis und anderem „Dämmmaterial“ wurde für Abhilfe gesorgt. Auch Katja könnte bei „wespe“ mitmachen, doch angesichts der Entfernung ist eher nicht damit zu rechnen, dass sie dabei ist.

Ihr Bruder Bernd musste vor seinem Auftritt zwei Stunden länger warten als geplant. Denn ein Jurymitglied kam viel zu spät. Die Bahnverbindung hatte nicht wie vorgesehen funktioniert. „So eine stundenlange Wartezeit braucht man nicht unbedingt“, kommentierte der 16-Jährige. Aber er hat sie ruhig hingenommen und wurde mit 23 Punkten und Platz 2 belohnt.

Hendrik Späth konnte loslegen wie geplant. Ins Abschlussgespräch sei er dann gegangen und habe gleich auf seinen Fehler hingewiesen, erzählt er schmunzelnd. Was war passiert? Am Ende seines Stücks von Claudio St. Angelo sollten eigentlich alle vier Schlegel ein „A“ treffen. Einer schlug ein „G“ an. Für die Wertung war das nicht entscheidend. Der 16-jährige Amtzeller holte 24 Punkte und erspielte sich damit einen ersten Platz.

Schulleiter Hans Wagner stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Und so beglückwünschte er sie mit den Worten: „Ihr habt euch ja nicht bereit erklärt, mit weniger als 23 Punkten zurückzukommen.“