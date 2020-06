Buhmann und Burkart führen Wangener Jugendgemeinderat

Der im Februar neu gewählte, mittlerweile fünfte Jugendgemeinderat Wangen hat trotz Corona-Krise seine Arbeit aufgenommen. Und wählte dabei laut städtischer Mitteilung online auch seine Vorsitzenden: Es sind Bianca Buhmann und Christof Burkart.

Die Amtseinsetzung der neuen Jugendgemeinderäte erfolgte bereits Anfang März. Doch bevor sich die Räte zur ersten Arbeitssitzung treffen konnten, habe das Coronavirus die Arbeit lahmgelegt. Gar nicht arbeiten sei für die Jugendlichen aber nicht in Frage gekommen, wie die Stadt weiter mitteilt. Also hätten sie beschlossen, sich in Telefonkonferenzen zu treffen. Und hätten dabei auch ihre beiden Vorsitzenden Bianca Buhmann und Christof Burkart gewählt.

Buhmann gehörte bereits dem vierten Jugendgemeinderat an und arbeitet derzeit im Jugendhaus in einem sozialen Jahr. Dem Coronavirus geschuldet, helfe sie derzeit auch im Magazin des Museums in Primisweiler beim Inventarisieren. Burkart sei das erste Mal Mitglied im JGR und besuche derzeit die elfte Klasse am Beruflichen Schulzentrum Wangen: „Ich finde es cool, Verantwortung zu übernehmen“, sagt er. Das Führungsteam kennt sich seit dem Kindergarten, wie beide lachend erzählen. „Wir haben uns aber ganz lange nicht gesehen.“ Bei einer Fasnetveranstaltung hätten sie sich zufällig getroffen und sich darauf geeinigt, dass sie gemeinsam für den Vorsitz kandidieren wollen.

Es sei ein völlig untypischer Start für das Gremium, heißt es weiter. Denn eigentlich wären alle JGR-Mitglieder zunächst an einem Wochenende bei einem Einführungsseminar gewesen. Die Jugendlichen seien nicht glücklich, dass sie als Gesamtgremium nur über den PC tagen können. „Wir haben bisher auch nur nichtöffentlich getagt, weil wir uns als Gruppe noch gar nicht richtig kennenlernen konnten“, sagt Bianca Buhmann.

Dennoch habe der Rat schon eine Reihe von Plänen in Angriff genommen. Erst einmal nur für die Schublade, denn niemand wisse derzeit, wann und wie wieder Veranstaltungen für Jugendliche möglich sein werden. Aber wenn, dann solle es schnell gehen können mit der Umsetzung. Derzeit hoffen die beiden Vorsitzenden, so die Stadt abschließend, dass mit dem Juni auch wieder Sitzungen möglich werden. Sie sollen dann draußen stattfinden.