Bürgerstiftung Wangen kann weiter das Gütesiegel tragen

Die Bürgerstiftung Wangen ist erneut mit dem Gütesiegel des Arbeitskreises Bürgerstiftungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen ausgezeichnet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Wangen hervor. Weiter heißt es dort, dass Maria Werder ihren Sitz im Vorstand niederlegen und der Jugendgemeinderat finanziell unterstützt wird.

Das Gütesiegel des Arbeitskreises Bürgerstiftungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen wird jährlich auf der Grundlage der gemeinschaftlich von den Bürgerstiftungen in ihrem Arbeitskreis formulierten „10 Merkmale einer Bürgerstiftung“ verliehen. Nach über 20 erfolgreichen Jahren Bürgerstiftungsbewegung in Deutschland werden gut 300 Bürgerstiftungen zum 1. Januar 2021 das Gütesiegel tragen, wie es vonseiten des Arbeitskreises heißt.

„Es freut uns daher besonders, Ihnen mitteilen zu können, dass die unabhängige Jury entschieden hat, der Bürgerstiftung Wangen im Allgäu das Gütesiegel zu verleihen. Die Jury hat die von Ihnen eingereichten Unterlagen in der Sitzung 2020 final geprüft und die Übereinstimmung im Sinne der Merkmale festgestellt“, bestätigen die für die Verleihung verantwortlichen Marie-Luise Stoll-Steffan und Burkhard Küstermann. Das Gütesiegel hat vom 1. Januar 2021 an für den Zeitraum von weiteren drei Jahren Gültigkeit.

Maria Werder legt Amt nieder

Maria Werder hat zum Jahresende 2020 ihren Sitz im Vorstand der Bürgerstiftung Wangen im Allgäu aus persönlichen Gründen niedergelegt. Sie werde zu Hause mehr gebraucht, sagte sie. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung Wangen, Volker Leberer, würdigte die Arbeit von Maria Werder, die seit Beginn im Jahr 2012 dabei war. Sie habe mit viel Eigeninitiative und guten Ideen zur Arbeit der Bürgerstiftung wertvolle Beiträge geleistet, sagte Leberer.

So ging neben anderem die Förderung des Tafelladens unter Einbindung des lokalen Handels auf Maria Werder zurück. Maria Weder bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in der Bürgerstiftung. Sie habe viele wertvolle Menschen kennengelernt, sagte sie. Da in der derzeitigen Lage die Gremien nur bedingt tagen können, soll der jetzt vakante Platz in der Vorstandschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt wiederbesetzt werden.

Unterstützung für den Jugendgemeinderat

Der Jugendgemeinderat der Stadt Wangen möchte dazu beitragen, das Umfeld des Jugendhauses noch attraktiver zu gestalten. So soll es hinter dem Jugendhaus eine feste Tischtennisplatte geben. Zudem soll es zwischen Jugendhaus, Skateplatz und Pumptrack Sitzgelegenheiten geben. Für diese Zwecke hat die Bürgerstiftung 5500 Euro freigegeben.