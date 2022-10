Bürgerstiftung ermöglicht der Jugend eine Sitzinsel

Die Bürgerstiftung Wangen hat zu einer besonderen und von der Jugend und dem Jugendgemeinderat gewünschten Sitzgelegenheit beim städtischen Jugendhaus an der Leutkircher Straße beigetragen. Die Außenanlagen des städtischen Jugendhauses sind im Zuge des Baus der Pumptrack (Wellenbahn) erneuert worden und damit auch die Sitzgelegenheiten an der Nordseite des Gebäudes. Besonders auffallend ist eine Sitzinsel. Diese hatte sich die Jugend gewünscht, als es um die Neugestaltung des Platzes ging. Die Bürgerstiftung Wangen hat die Anschaffung mit einem Zuschuss in Höhe von 6000 Euro ermöglicht. Bei der offiziellen Abnahme durch die Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung OB Michael Lang, Andreas Grüneberger und Volker Leberer (im Hintergrund von rechts) schauten neben Jan und Sascha Küppers (rechts) auch zwei ganz junge Nutzer der Pumptrack vorbei. Eine Plakette auf der Sitzinsel weist auf die Zuwendung durch die Bürgerstiftung hin. Foto: Susanne Müller/ Stadt Wangen