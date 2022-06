Der Partnerschaftsverein Wangen bietet in diesem Jahr wieder eine Bürgerfahrt nach Prato zum Stadtfest in Prato mit dem großen Umzug an. Lucia Keller hat ein interessantes Programm zusammengestellt und lädt alle interessierten Wangenerinnen und Wangener zur Teilnahme ein.

Der Bus fährt am Mittwoch, 7. September, um 6 Uhr von Wangen über Bellinzona und Piazenca mit jeweiligen Pausen nach Prato, anschließend gemeinsames Abendessen. Am Donnerstagvormittag ist ein Ausflug in die Villa Medici in Poggio a Caiano, alternativ eine zweistündige Wanderung zur Rocca di Carmignano geplant. Nachmittags und abends mischen sich die deutschen Besucherinnen und Besucher unter das Publikum des Stadtfests. Am folgenden Tag geht die Fahrt in die beiden bekannten Städte Siena und San Gimignano. Die Gruppe isst am Abend bei den Prateser Freunden im Circolo I Risorti in La Querce. Über Lerici, wo bei einer Bootsfahrt über den Golf von La Spezia nach Portovenere das Meer genossen werden kann, führt der Rückweg nach Wangen. Rückkehr ist am Samstag, 10. September, gegen 22 Uhr vorgesehen.

Der Ausflug kostet 395 Euro pro Person im Doppelzimmer, für Mitglieder im Partnerschaftsverein 360 Euro. Im Preis sind die Fahrten im Reisebus, drei Übernachtungen mit Frühstück und das Abendessen am Ankunftstag enthalten sowie die Ausflüge und die Bootsfahrt inklusive. Stadtführung in Siena kostet fünf Euro, Dreigänge-Menü in La Querce 15 Euro. Anmeldungen per Email an: keller-wangen@gmx.de.