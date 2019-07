BSW-Abiturienten feiern sich selbst

Gute gelaunt und mit stolzen Gesichtern liefen sie auf ihren Abschlussbällen ein: Insgesamt 193 Abiturienten des Beruflichen Schulzentrums Wangen konnten laut einer BSW-Mitteilung ihren „lang ersehnten Erfolg“ feiern. Nach 13 Jahren Schule erlangten die 193 Schüler die Allgemeine Hochschulreife, fünf Schüler verließen das Berufliche Gymnasium mit der Fachhochschulreife. 45 Schüler durften sich über Preise freuen, 38 über Belobigungen.

Bei herrlichstem Wetter begannen die Bälle mit einem festlichen Sektempfang. Sowohl in der Argenhalle in Gestratz, in der die Abteilung des Technischen Gymnasiums feierte, als auch in der Waldorfschule, wo der Abiball des Wirtschaftsgymnasiums stattfand, hatten sich die Schüler für ihr großes Fest laut Mitteilung ins Zeug gelegt. Ein buntes Programm mit Musik und Tanz, sowie einigen schönen Anekdoten über die drei Jahre am Beruflichen Gymnasium rundeten die Feiern ab.

Der Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums, Volker Kocher, freute sich mit seinen Absolventen und wünschte ihnen für ihren neuen Lebensabschnitt viel Mut. Er warf auch einen Blick zurück, als die Schüler vor drei Jahren voller Erwartungen an die Schule kamen und nun ihren verdienten Erfolg feiern könnten. „Tun Sie nicht nur, was Sie tun müssen, sondern auch das, was Ihnen Spaß macht“, gab er den Abiturienten noch mit auf den Weg. Manfred Mayer, Abteilungsleiter des Technischen Gymnasiums, der zum letzten Mal das Abitur mit den Absolventen feiert, betonte noch einmal die Bedeutung des Technischen Gymnasiums für die Schullandschaft, aber auch für die Region: „Viele Unternehmen schätzen die Absolventen, die schon einige Grundlagen im technischen Bereich in der Schulzeit legen.“

BSW-Schulleiter Patrick Well gratulierte den stolzen Abiturienten und bedankte sich bei Eltern, Lehrern und Abteilungsleitern sowie den Koordinatorinnen des beruflichen Gymnasiums, Saskia Missler und Sabrina Metzler, die alle für eine gelungene Schullaufbahn stehen würden. In seiner Rede warf Well die Frage auf, welches Ziel die Schüler denn nun hätten. Anhand des Bildes des Andalusiers Santiago, der sich als junger Mensch aufmacht, die Welt zu entdecken und allerlei Lebensweisheiten erfährt, machte er den Schülern Mut, hinaus zu gehen, Erfahrungen zu sammeln und dann eventuell den Schatz des Lebens in der Heimat zu finden. „Geht in die Welt und schaut euch die Schönheit an, verliert dabei aber nicht das Wesentliche aus den Augen“, so Patrick Well.

Tim Schöllhorn (TGTM) mit einem Notenschnitt von 1,1 war im Technischen Gymnasium Jahrgangsbester und wurde von Kai Steinhauser mit dem Adoma-Technik-Preis ausgezeichnet. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Stefan Eberle mit 1,4, (TGU). Christian Biggel (TGU13) freute sich über einen Physikpreis. Zum siebten Mal wurde der Leonhardt &Spöri-Preis an die drei besten Schüler im Bereich Wirtschaft vergeben. Preisträger sind Raphael Arnold, Patricia Strim und Johanna Wösle. Der Bischof-Sproll-Preis in Religion ging an Hanna Gashi und Franziska Rack (beide WG). Da in diesem Jahr die Leistungsträger der Italienischkurse Muttersprachler waren, wurden zwei Französichpreise vom Partnerschaftsverein Wangen überreicht. Roswitha Braunmiller überreichte die Preise an Julia Gralki und Tobias Quentmeier.