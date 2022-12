Brutaler Raubüberfall in Wangener Villa nach acht Jahren geklärt

In einem spektakulären Prozess hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Wangen einen 38-jährigen Mann wegen eines schweren Raubüberfalls in einer Wangener Villa zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Tat geschah im August 2014

Die Tat liegt bereits mehr als acht Jahre zurück und mehrere Komplizen sind längst hinter Schloss und Riegel. Der Mann aus Georgien konnte aber erst jetzt zur Verantwortung gezogen werden, da er kurz nach der Tat in Wangen wegen eines weiteren brutalen Überfalles eines Tabakladens in Italien mahr sieben Jahre in der Nähe von Turin im Gefängnis saß und erst jetzt ausgeliefert wurde.

Gemeinsam mit vermutlich drei auf einem Parkplatz wartenden, als Post- und DHL-Mitarbeiter verkleideten Landsleuten hatte der Mann Ende August 2014 an der Tür der Wangener Villa geläutet. Als die damals 89-jährige Hausbesitzerin öffnete, überwältigten die Männer die Hochbetagte wie auch deren Haushälterin. Sie fesselten die Frauen und legten sie auf dem Boden ab. Angeblich, so der Angeklagte, habe man angenommen, in dem Haus keine Personen vorzufinden. Gleichwohl hatten sie kein Werkzeug dabei, um in das Gebäude einzubrechen.

Seniorin einen Stoß versetzt

Der heute 38-Jährige räumte vor Gericht ein, der 89-Jährigen einen Stoß versetzt, ihr der Mund zugehalten und gedroht zu haben. Sie in den Schwitzkasten genommen zu haben, bestritt er aber. Die Frau rang nach Luft und die Haushälterin – sie war mit beiden Händen und einer Hundeleine am Treppengeländer festgebunden worden – bat vergeblich darum, einen Arzt zu rufen.

Vom Keller bis zum Obergeschoss durchsuchten die Täter stattdessen das Gebäude. Dabei erbeuteten sie etwa 800 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 70.000 Euro. Fast 70 Minuten dauerte die für die Frauen dramatische Situation, ehe die Räuber mit einem vierten auf einem Parkplatz Schmiere stehenden Komplizen in zwei Autos nach Kressbronn aufbrachen, wo einer der Täter ein Büro hatte.

Haushälterin sagt erneut konkret aus

Ohne zu Übertreibungen zu neigen, so Oberstaatsanwältin Christine Weiss, habe die Haushälterin auch nach acht Jahren konkret ausgesagt und den Angeklagten allein an dessen eindeutiger Augenpartie erkannt, obwohl der heute im Gegensatz zur Tatzeit ohne Haare und Bart vor ihr saß.

Wie die Täter ihre Beute aufgeteilt haben, weiß man bis heute nicht. Fakt sei, so die Vertreterin der Anklage, dass einer der Verdächtigen in Geldnot war und einen Tipp zu der Villa bekommen hatte, dass dort etwas zu holen sei. Vor dem Überfall waren die Georgier als Ladendiebe aufgefallen.

Wegen Drogen nach Wangen gekommen

Der Angeklagte, der eigens wegen des geplanten Überfalls aus Hamburg angereist war, beteuerte, er habe seinen Anteil an der Beute in Form von Drogen bekommen. Die habe er zwar nicht erhalten, gleichwohl konnte er nach dem Raub aber Betäubungsmittel im Wert von immerhin 1000 Euro kaufen.

Wie das räuberische Quartett zueinander gefunden hatte, blieb vor Gericht unklar. Auch von einem möglicherweise zuvor zufälligen Aufeinandertreffen in Friedrichshafen, bei dem man die Tat absprach, war die Rede.

Bei der Tat lief „einiges schief“

Ein russisch sprechender Zeuge, der bei einem früheren Prozess als Beschuldigter vernommen worden war, hatte nach dem Überfall einen Anruf von dem Georgier aus Kressbronn erhalten, wonach während der Tat „einiges schief“ gelaufen sei und er dorthin kommen solle. Er fuhr daraufhin an den Bodensee. Bei dem Treffen sei es um den Überfall in Wangen gegangen, von dem er zuvor nichts gewusst haben will. Ob bei dem Gespräch der Angeklagte dabei gewesen war, wisse er nicht mehr.

Die Gerichtshilfe, die den Angeklagten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Hinzistobel besucht hatte, berichtete von dessen abgeschlossenem Architekturstudium in seinem Heimatland, von einer vermeintlich ungerechten Verhaftung und einer 14-jährigen Freiheitsstrafe dort, gegen die der 38-Jährige vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt habe.

Misshandlungen im Gefängnis

Der Gefängnisalltag sei unmenschlich gewesen, er habe Schläge und Misshandlungen erleben müssen. Wegen seines beeinträchtigten Gesundheitszustandes sei eine Reststrafe ausgesetzt worden. 2015 habe er sich an die deutsche Botschaft in Tiflis gewandt und sei über Wien nach Hamburg und später nach Turin gekommen.

In der Nähe von Turin hatte der Angeklagte eine Auseinandersetzung an einem Geldautomaten mit einem chinesischen Tabakladen-Besitzer, die ihn für viele Jahre ins Gefängnis brachte. Der Angeklagte hatte den Mann derart zusammengeschlagen, dass dieser heute auf einem Auge blind ist. Wie in Wangen sei er unter Drogeneinfluss auch in Italien ausgerastet, äußerte er sich vor Gericht.

Drogen genommen wegen Schmerzen

Ein chronisches Schmerzsyndrom diagnostizierte die Sachverständige vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Weissenau bei dem Angeklagten. Seit den Jahren 1999/2000 konsumiere er deshalb Drogen, beginnend mit täglich fünf bis sechs Gramm Opium. Später waren es zwei bis drei Gramm Heroin täglich. Während eines Bulgarien-Urlaubs 2007 sei er mit Kokain in Kontakt gekommen.

Um seinen Drogen-Konsum zu finanzieren, habe er in Georgien zwei Häuser verkauft, später habe ihn ein in der Ukraine spielender Profifußballer und Freund finanziell unterstützt. Die Nebenwirkungen des Heroin- und Kokain-Konsums seien Ängste und leichte Depressionen gewesen.

600 Euro pro Tag reichten nicht

Auch zum Tatzeitpunkt in Wangen habe er Drogen genommen. Er sei aus Hamburg gekommen, da ihm ein Anrufer signalisiert habe, dass hier die Mittel günstiger zu haben seien. Und er brauchte Geld. 600 Euro pro Tag hätten ihm nicht gereicht.

Die Suche nach Geld sah auch das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Max Seemann als ein Motiv für den Überfall auf die Villa in der Allgäustadt. Der Angeklagte sei zu einer solchen Straftat bereit gewesen, und auch dazu, notfalls Gewalt einzusetzen. Von der betagten Besitzerin sei kein großer Widerstand zu erwarten gewesen.

Weil eine Gesamtstrafe, verbunden mit dem italienischen Urteil, zu verhängen nicht möglich ist, sprach das Schöffengericht ein Strafmaß von drei Jahren und drei Monaten aus. Dabei wurde die verbüßte Haft in Italien abgezogen.