Die Städtische Galerie In der Badstube, Lange Gasse 9, in Wangen eröffnet am Donnerstag, 7. Juli, um 19 Uhr ihre nächste Ausstellung mit einer Einführung von Natalja Aljasova von der Stiftung F.C. Gundlach Hamburg. Unter dem Titel „Brüder im Geiste“ würdigt die Schau das fotografische Werk von Toni Schneiders und Peter Keetman. Sie gelten als zwei Pioniere der fotografischen Nachkriegsmoderne Deutschlands, die der moderne Wille zu Gestaltung und Abstraktion auf der einen sowie ein humanistischer Weltbezug auf der anderen Seite eint.

Toni Schneiders (1920 in Urbar bei Koblenz bis 2006 in Lindau) und Peter Keetman (1916 in Wuppertal-Elberfeld bis 2005 in Marquartstein am Chiemsee) teilten die Motivwelt ihres unmittelbaren Lebensumfeldes im Alpenvorland und das Bildinteresse am Einfachen und Naheliegenden. Während Toni Schneiders sein fotografisches Repertoire auf Reisen in alle Welt erweiterte und seine Fotografie sich durch Humor und Einfühlungsvermögen auszeichnet, widmet sich Peter Keetman unermüdlich dem fotografischen Experiment wie beispielsweise den meisterhaften Lichtpendelschwingungen.

1949 schlossen sie sich den Jungen Wilden der Gruppe „fotoform“ an, deren künstlerisches Programm auf formaler Reduktion, auf der gestalterischen Kraft des Lichts und der Subjektivität individueller Welterfahrung basierte. Diese Zeit des Aufbruchs und das künstlerische Umfeld der „fotoform“ waren Ursprung ihrer lebenslangen Künstlerfreundschaft. Auch als in den folgenden Jahren freie Arbeiten und angewandte Auftragsfotografie zunehmend ineinandergriffen, blieben die beiden im künstlerischen und privaten Austausch. Davon zeugen zahlreiche Briefe von Lindau an den Chiemsee und zurück sowie gegenseitige Porträtaufnahmen. Die Ausstellung der Stiftung F.C. Gundlach Hamburg fokussiert die Freundschaft der beiden renommierten Fotografen.

Die Ausstellung „Brüder im Geiste. Toni Schneiders und Peter Keetman. Zwei Pioniere der Fotografie“ dauert bis 18. September. Geöffnet hat die Galerie von Dienstag bis Freitag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr, Samstag von 11 bis 17 Uhr.