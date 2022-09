Brücke schwebt knapp an Wangens Altenheim vorbei über der Argen ein

Das war Maßarbeit: Am Montag ist die dritte Geh- und Radwegbrücke über die Argen eingehoben worden – dieses Mal stadtkernnah zwischen Klösterle und städtischem Seniorenheim.

Und beim Einhub durch den Kran einer Fachfirma kam es auf jeden Meter an. Denn dem runden Dutzend an Zuschauern bot sich ein Schauspiel, weil die mehr als 40 Tonnen schwere Holzkonstruktion ganz dicht am Altenheimgebäude entlang schwebte, ehe sie den Fluss erreichte.

Künftig wichtige Verbindung

Das Bauwerk verbindet künftig diesen Bereich mit dem Festplatz und dem Schulzentrum. Durch die Vormontage und den Einhub sieht die Brücke eigentlich schon recht fertig aus. Doch jetzt ist Feinarbeit gefragt. Erst zur Landesgartenschau soll sie eröffnet werden.