Broschüre zur Unterstützung der Renovierung von St. Martin in Wangen

Der AMV unterstützt die laufenden Renovierungsarbeiten in der Wangener St. Martinskirche – speziell die Deckengemälde von Gebhard Fugel. Dazu hat der Verein eine Broschüre mit und über die Deckengemälde erstellt. Die Broschüre kann gegen eine Spende von mindestens zehn Euro für die Restaurierung der Fresken bei der Buchhandlung Natterer, im Pfarrbüro St. Martin, im Heimatmuseum oder im Architekturbüro Keller in der Zunfthausgasse erworben werden.

Gebhard Fugel wurde am 14. August 1863 in Oberklöcken bei Oberzell geboren. Er studierte ab 1879 an der Kunstschule Stuttgart. Sein Stil orientierte sich an den Historienmalern des 19. Jahrhunderts und dem Nazarener Stil. Bereits in Studienjahren fand er bald seine Bestimmung als Maler alt- und neutestamentarischer Szenen sowie Heiligenviten. Viele seiner Werke finden sich in München wie auch in der Region Schussental – Westallgäu.

Die mehrteiligen Lebensbilder des Heiligen Martin von Tours schuf Fugel 1899 aus Anlass der damaligen teilweisen Purifizierung der Wangener Kirche. Dargestellt sind die Mantelteilung, die Erscheinung Jesu, sein Dasein als Eremit, sein Empfang in Tours mit der Verleihung der Mitra, die Heilung des Leprakranken sowie sein Tod und seine Rückführung nach Tours. Auch das große Fresko des „Jüngsten Gerichts“ über dem Chorbogen stammt von ihm. Gebhard Fugel verstarb am 26. Februar 1939 in München.