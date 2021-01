Bremsmanöver endet an Hauswand

Ein Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag kurz nach 17 Uhr in der Erzbergerstraße in Wangen entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, musste der 53-jährige Fahrer eines VW Transporter verkehrsbedingt abbremsen und wollte einem vorausfahrenden Fahrzeug ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet der 53-Jährige jedoch ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fassade eines Geschäfts. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.