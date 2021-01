Braucht jede Ortschaft zwingend eine eigene Verwaltung?

Vor der einstimmigen Verabschiedung des städtischen Finanzetats für das laufende Jahr haben die Vorsitzenden der vier Gemeinderatsfraktionen (CDU, GOL, Freie Wähler, SPD) sowie der FDP-Gruppensprecher ihre Haushaltsreden gehalten. Nachfolgend der komplette Wortlaut des Beitrags von Alwin Burth (SPD):

Sehr geehrte Frau Winder, Herr Oberbürgermeister Lang, meine Damen und Herren,

Ein außergewöhnliches Jahr ist zu Ende gegangen. Vieles von dem, was wir seit März erlebt und durchlebt haben, hätten sich die meisten von uns Anfang letzten Jahres nicht vorstellen können. Soziale Kontakte auf Familie, Beruf eingeschränkt. Einkaufsmöglichkeiten eingeschränkt. Urlaub schwierig. Schulen, Kindergärten, Kitas bis auf Notbetrieb geschlossen. Kulturelles Leben, Veranstaltungen, Sportveranstaltungen auf Sparflamme. Öffentliches Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen ambulant und stationär, Arztpraxen im Ausnahmezustand. Videositzungen vor dem PC statt im Rathaus.

Die Corona Pandemie geht ins zweite Jahr.

Und trotzdem ist das ganz große Chaos bei uns noch ausgeblieben. Die Frage stellt sich, wieviel braucht man wirklich. Gab es nicht eine Blase bei Reisen, Konsum, Events. Was ergeben sich für Chancen auf Umwelt, digitale Vernetzung, Klima, was für Risiken z.B. beim Datenschutz oder was Bildung und das Sozialleben anbelangt.

Trotz der Widrigkeiten ist das öffentliche Leben nicht ganz zum Erliegen gekommen und im Sommer schien es fast so, als ob das Schlimmste überstanden sei. Die von vielen vorausgesagte zweite Welle hat uns erneut in die Knie gezwungen.

Die Verwaltung hat schnell reagiert und Gelder nur für laufende Projekte freigegeben. Die Haushaltsstrukturkommission hat teils weitreichende Vorschläge zu Sparmaßnahmen gemacht.

Und trotzdem konnten viele Projekte in 2020 abgeschlossen werden.

Kommunale Pflichtaufgaben wie die Sanierung des Rupert Ness Gymnasiums, der Neubau des Kindergarten Primisweiler, der Anbau und Sanierung des Ebnet Schulzentrums. Vor allem im Ebnet sind uns Fördergelder vom Bund aus SPD geführten Ministerien zu Gute gekommen.

Aber auch freiwillige Leistungen wie die Sanierung des Freibads konnten so weit vorankommen, dass ein Badebetrieb möglich war. Für viele, die den Urlaub im Sommer zu Hause verbrachten, eine attraktive Alternative.

Und zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen wurden verwirklicht.

Kreisverkehre an der Jsnyer Kreuzung und der Lindauerstrasse/ Zeppelinstraße.

Der Nahwärmeausbau in der Innenstadt und der ERBA.

Die Wasserkraftanlage Epplings NTW.

Die Bahnelektrifizierung als wichtige Modernisierungsmaßnahme.

Ein privater Investor realisierte die Wohnanlage in Epplings mit sozialer Bindung und in innovativer Holzbauweise in kurzer Zeit, nachhaltig und für die Stadt günstig.

Die Vergabekriterien für Grundstücke wurden überarbeitet mit sozialer Komponente und Quote für Bauherrengemeinschaften.

Verwirklicht wurde auch die Brücke im Bad Briehl, die wir nicht unterstützt haben. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt spannend.

Im Coronasommer war der Radtourismus so beliebt wie nie. Die Investitionen in die Fahrrad Infrastruktur haben sich bewährt.

Ich möchte nochmal unsere Forderungen vom letzten und vergangenen Jahr Revue passieren lassen.

Hat sich die neue Dezernatsstruktur bewährt? Wir hatten um eine Selbsteinschätzung der Verwaltung gebeten und bei Bewährung sollte die Hauptsatzung entsprechend angepasst werden.

Beim besser begehbaren Pflaster in der Altstadt hat sich bis auf die Sanierung der Karlstraße nichts getan. Die Verwaltung hat darauf verwiesen, dass zur Verbesserung ein Gesamtkonzept erstellt werden müsste. Diesbezüglich scheint die Verwaltung keine Eile zu haben.

Die Verbesserung im Stadtbusverkehr verzögert sich weiter. Bislang gibt es nur Pläne, die zwar eine Verbesserung versprechen, die Umsetzung lässt aber auf sich warten. Wir werden weiter auf eine rasche Verbesserung drängen.

Der Parksuchverkehr vor allem in der Altstadt hat sich nicht verringert. Es gibt zwar ein neues Parkhaus im ERBA Quartier, das aber für die Stadt keine Entlastung bringt. Das in der mittelfristigen Finanzplanung angedachte Parkdeck in der Liebigstrasse sehen wir kritisch.

Der Kreisverkehr bei der Isnyerstrasse ist verwirklicht und funktioniert gut.

Die Verlegung des Wohnmobilstellplatzes wird durch die Leader Förderung vermutlich Realität. Ob die Lage angenommen wird, wird sich zeigen.

Das Radwegekonzept für Schüler ist vorangekommen durch die Fahrradstreifen im Zuge der Sanierung der Isnyer Kreuzung und von Teilen der Zeppelinstrasse.

Es bestehen aber weiterhin Defizite. Ladestationen für E-Bikes sind eher Mangelware. Im letzten Jahr wurden erfreulich viele Fahrradabstellbügel realisiert.

Im Gelände der NTW sehen wir bislang wenig Bewegung, obwohl das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht wurde. Wir werden weiter darauf drängen, dass in diesem Gebiet die Gewerbeansiedlung die Oberhand behält.

Das Baugebiet Haid /Wittwais wurde erschlossen, der Grundstückspreis ist wie von uns vorausgesagt aber hoch und für viele nicht leicht erschwinglich.

Der Geschoßwohnungsbau in diesem Bereich fand, entgegen der Prognosen der Verwaltung großes Interesse, was uns sehr freut. Wir hoffen, dass dort attraktive Wohnungen entstehen und eine soziale Durchmischung gelingt.

Gerne sähen wir auch, wenn in Zukunft bei der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans die CO2 Neutralität der Gebäude festgeschrieben wäre. Dies wäre ein entscheidender Beitrag zur CO2 Einsparung und zum Klimaschutz.

Eine Quote für den sozialen Wohnungsbau haben wir in den Vergabekriterien erreicht.

Im Management leerstehender auch kommunaler Gebäude sind wir nicht viel weitergekommen. Hier ist uns vor allem das alte Spital ein Anliegen. Auf unseren Vorschlag vor Jahren sind dort jetzt auch Flüchtlingsfamilien untergebracht. Aber das Haus hat noch Potential für einfaches Wohnen. Dieses Potential sollten wir weiter verfolgen. Eine Generalsanierung wird in den nächsten Jahren vermutlich nicht erfolgen können und so lange sollten wir das große Gebäude nicht weitgehend leer stehen lassen.

Die Glasfaserinfrastruktur sollten wir mit den großzügigen Förderungen von Bund und Land zügig voranbringen. Die Pandemie mit den vielen home office Arbeitsplätzen, online Konferenzen und den zuhause lernenden Schülerinnen hat gezeigt, wie wichtig eine funktionierende digitale Infrastruktur ist. Dies gilt auch vor allem in den Ortschaften, wo die Defizite noch deutlicher zu Tage kommen.

Eine attraktive digitale Infrastruktur ist auch Anreiz für den Zuzug von Familien.

An der Forderung eines kostenfreien Kindergarten- oder Kita Jahres halten wir fest und glauben, dass es langfristig für die Attraktivität der Stadt für Familien erforderlich sein wird, hier Geld in die Hand zu nehmen. Die Betreuungszeiten für Kleinkinder sind in Wangen mit einer Ganztags Erwerbstätigkeit praktisch unvereinbar.

Das SPD Bundes Bildungsministerium hat erhebliche Gelder für diesen Zweck in Aussicht gestellt. Leider will die derzeitige Landesregierung einen eigenen, konservativeren Weg gehen.

Der überörtliche ÖPNV hat durch Corona gelitten, die Menschen trauen sich nicht mehr in Busse und Bahnen. Bisher gibt es keine wirkliche Verbesserung. Wir befinden uns weiter in der Konzeptphase. Auch im Hinblick auf die LGS ist es dringend, frühzeitig ein ÖPNV Konzept zu entwickeln. Bei den verschiedenen Akteuren ist zu erwarten, dass Änderungen im Fahrplan nur zäh umzusetzen sind. Umso wichtiger ist es, dass wir als Veranstalter sagen, was wir wollen und wie wir es uns vorstellen. En Konzept, das auf Individualverkehr setzt, mit Versiegelung durch Parkflächen ist wie eine Faust aufs Auge der LGS.

Der Verkauf der Grundstücke Haid/ Wittwais hat sich verzögert, das Geld fließt, wie von uns vorausgesagt, wohl erst in 2021. Im Haushaltsplan 2020 war eine hohe Summe eingeplant.

Immerhin soll im jetzigen Jahr darüber beschlossen werden, was vom städtischen Gebäudebestand abgegeben werden kann.

Die noch im alten Jahr beschlossenen Gebührenerhöhungen tragen wir mit. Sie sind angemessen und nach vielen Jahren ohne Erhöhung gerechtfertigt.

Im Zuge der Haushaltsstrukturberatungen wurde die Abschaffung der unechten Teilortswahl nach mehr als 50 Jahren Gemeindereform ins Gespräch gebracht. Wir werden der Maßnahme zustimmen. Auf die Ortsverwaltungen hat das zunächst keinen Einfluss. Ortschaftsräte können erhalten werden. Aufgrund der Größe oder besser Kleinheit der Verwaltungseinheiten muss aber die Frage erlaubt sein, ob jede Ortschaft eine eigene Verwaltung mit entsprechender Infrastruktur auf Dauer zwingend haben muss.

Kritisch sehen wir das angedachte Parkdeck in der Liebigstrasse. Das Geld sollte besser in einen guten Schülerverkehr gesteckt werden.

Die in 2021 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung und Planungsrate in Höhe von 500 000 Euro für die geplante Abbiegespur für das neue Feuerwehrhaus zwischen Leupolz und Karsee sollte erst freigegeben werden, wenn feststeht, dass das Projekt auch wirklich im Landschaftsschutzgebiet gebaut werden kann und auch der langfristige Bedarf nachgewiesen ist. In den Folgejahren ist übrigens für das Feuerwehrhaus kein Geld im Haushalt eingeplant.

2019, 2020 und wohl auch 2021 werden weiter Schuldenjahre sein. Insbesondere in 2020 wurden viele Schulden aufgenommen, aber auch viel investiert. Wir wollen, dass die gesteckte Schuldenobergrenze von 25 Millionen unbedingt gehalten wird.

Die Tilgungsraten für die Kredite liegen in den Folgejahren bei bis zu 2 Millionen Euro pro Jahr. Geld, das für weitere Investitionen in der Zukunft zunächst fehlt und folgenden Generationen aufgelastet wird.

Ausblick

Für die Zukunft der Stadt sind nicht nur Wohnungen und Bauplätze wichtig, sondern auch Arbeitsplätze.

Investieren wir in die Attraktivität der Stadt und der Umgebung. Das tun wir schon bei den Baumaßnahmen für die Landesgartenschau im Erba-Gelände. Wir können dies nur durch Fördergelder vom Bund aus SPD geführten Ministerien und vom Land. Wichtig sind aber auch die privaten Investoren für deren Engagement wir uns hier bedanken möchten.

Zur Attraktivität der Stadt gehört auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Dazu passt der beschlossene Versuch am Wochenende die Innenstadt autofrei zu halten. Mal sehen, wie sich das im Sommer anfühlt.

Dazu gehört ein funktionierender Schüler- und öffentlicher Verkehr mit Fahrrad und Bus.

Dazu gehört auch eine zeitgemäße ganztägige Kleinkind-Betreuung für ganztags Erwerbstätige.

Wir müssen auch darauf achten, der Zersiedlung der Landschaft Einhalt zu gebieten. Nur so bleibt das Allgäu für uns und für Touristen attraktiv. Die Landesgartenschau wird eine große Werbewirksamkeit haben. Das Thema Tourismus wird für Wangen in der Zukunft als Wirtschaftszweig eine größere Rolle spielen.

Gerade während den Beschränkungen der Corona-Pandemie konnte die Bevölkerung von der Attraktivität der Stadt und der Umgebung profitieren.

Bei der Reaktivierung unsere Gewerbebrachen müssen wir darauf achten, dass es auch Gewerbegebiete bleiben. Unsere Chance liegt darin, stadtnahe Gewerbeflächen zu reaktivieren mit potentiell kurzen Arbeitswegen. Dies ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz.

Viele der Maßnahmen kosten Geld, Geld das in Zukunft vielleicht nicht so üppig vorhanden ist. Aber vieles kostet auch nur Umsicht und Aufmerksamkeit und Entschlossenheit, die Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken. Geduld statt kurzfristiger Erfolg und Profit.

Wir wissen dass das vergangene und das neue Jahr schwierige Jahre waren und sind. Es gibt viele Unsicherheiten, was Gesundheit, Arbeit, wirtschaftlicher Erfolg und damit zusammen das Steueraufkommen der Stadt anbelangt.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Steuerzahlern der Stadt, egal ob Lohn-, Gewerbe-, Einkommens- oder Mehrwertsteuer, um nur die wichtigsten zu nennen, bedanken. Alle tragen dazu bei, unser Gemeinwesen zu finanzieren und zu erhalten.

Wir wollen zuversichtlich in die Zukunft blicken und trotz aller Risiken dem vorgelegten Haushaltsplan zustimmen.