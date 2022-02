Brandstifter zündelt an der evangelischen Stadtkirche in Wangen

Gleich an mehreren Stellen hat ein Brandstifter am Dienstag versucht, die evangelische Stadtkirche auf dem Bahnhofsplatz anzuzünden, teilt die Polizei mit. Der bislang nicht bekannte Täter entzündete zwischen 9 und 18.30 Uhr eine Kartonschachtel auf einem Stehtisch im Eingangsbereich, sowie mehrere Hefte auf einer Holztreppe in einer Abstellkammer und Papier im Zugang zum Gebetsraum.

Keines der kleinen Feuer griff über, lediglich die Holztreppe im Abstellraum wurde leicht angesengt. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, im Laufe des Tages in der Kirche waren oder rund um die Kirche Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 zu melden.