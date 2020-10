Brandalarm in Wangener Klinik

In den Fachkliniken in der Straße Am Vogelherd hat am Donnerstagvormittag die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die mit mehreren Fahrzeugen angerückte Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei jedoch schnell Entwarnung geben. Der Rauchmelder löste offenbar durch den bei Bauarbeiten aufgewirbelten Staub aus.