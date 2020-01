Boogie, Blues und Rock ´n´ Roll im Schwarzen Hasen

Ludwig Seuss & Band eröffnet am Freitag, 10. Januar, die diesjährige Konzertreihe des Jazzpoint Wangen im Schwarzen Hasen in Beutelsau. Wie die Veranstalter mitteilen, lautet das Thema „Von Zydeco bis Louisiana Rock `n`Roll“. Der Pianist und Akkordeon-Virtuose Ludwig Seuss vermischt laut Mitteilung mit seiner Band klassischen Piano–Boogie, Jump Blues und Louisiana Rock ´n´Roll. Später hat er dazu auch noch den Zydeco aus New Orleans importiert. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Tabakstube Wangen, Telefonnummer 07522 / 3789.