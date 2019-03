Bockbierfest mit den „Westallgaiern“

Zum sechsten Mal wird in Niederwangen am Samstag, 23. März, das Bockbierfest mit der Band „die Westallgaier“, in der Turn- und Festhalle stattfinden. Die Besucher werden ab 19 Uhr in rustikal bayrischem Ambiente mit deftigen Bockbierfestschmankerln, wie Haxen und Käsespätzle verwöhnt. Anschließend sorgen die „Westallgaier“ mit zünftiger Musik für die richtige Stimmung. Plätze können im Voraus unter der Telefonnummer 07522/909364 oder per E-Mail an bockbierfest@mk-niederwangen.de reserviert werden. Alle Reservierungen werden bis 20 Uhr gehalten. Das Fest ist dieses Jahr erstmals eine Ü-16-Veranstaltung und der Eintritt beträgt fünfEuro (One-Way). Weitere Information findne sich online unter www.mk-niederwangen.de.