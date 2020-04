BMW in Wangen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Haidösch in Wangen ist am Dienstag zwischen 18.45 und 19 Uhr ein weißer BMW 218 angefahren worden. Polizeiangaben zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen unter Telefonnummer 07522 / 9840.