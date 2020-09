BMW-Fahrer nötigt anderen Autofahrer

Der Fahrer eines silbernen BMW mit OAL-Kennzeichen war laut Polizeibericht am Freitag gegen 17.45 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord in Fahrtrichtung Lindau unterwegs. Mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde fuhr er dabei bis auf einen Meter auf einen auf der Überholspur vorausfahrenden Pkw auf. Mit Lichthupe und wilden Gesten wollte er diesen dazu bringen, Platz zu machen. Der Vorausfahrende fühlte sich genötigt und erstattete Anzeige. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563 / 90990 in Verbindung zu setzen.