BMW fährt auf A 96 bei Wangen in „Swimmingpool“

Glimpflich ausgegangen ist am Freitag gegen 23 Uhr ein kurioser Verkehrsunfall auf der A 96 in Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg. Als ein 31-Jähriger mit seinem neuen BMW die A 96 von Lindau in Richtung München unterwegs war, konnte er laut Polizei einem auf der Fahrbahn liegenden größeren Karton nicht mehr ausweichen und rammte diesen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Fahrer den Karton verloren hatte. In diesem befand sich die Folie eines 6500 Liter fassenden Swimmingpools samt der Konstruktion. Durch die Kollision entstand am BMW ein Schaden von etwa 10 000 Euro.