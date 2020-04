Blumenspenden erfüllen St. Vinzenz mit Frühlingszauber

Gleich doppelt durften sich die Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums St. Vinzenz über florale Grüße freuen. Denn auch wenn das Besuchsverbot in Senioreneinrichtungen zum körperlichen Abstandhalten zwingt, so zeigen viele Gesten aus der Gesellschaft, dass die Verbindung zueinander nicht abreißt, schriebt die Einrichtung in einer Pressemitteilung.

So haben Claudis Blumenlädele in Wangen und Gärtner Kuhn aus Ratzenried der Pflegeeinrichtung auf der Berger Höhe Blumen gespendet. Von kunstvoll gebundenen Blumensträußen über Tisch- bis hin zu einer ganzen Wagenladung voll Beetpflanzen reicht das Spektrum. „Wir sind eine wahre Blumenoase“, freut sich Heike Aumann, die an einem sonnigen Nachmittag gemeinsam mit den Senioren die Hochbeete im Innenhof bepflanzt hat. „Gärtner Kuhn hat uns mit seinen mehr als 370 Pflanzen nicht nur Farbe, sondern gleich auch eine jahreszeitlich schöne Aufgabe ins Haus gebracht“, so die Hauswirtschaftsleiterin und eine Bewohnerin ergänzt: „Die Blumen muntern gleich die Seele auf.“