„Blechverrückt“ tritt in Deuchelried auf

Die Musikkapelle Deuchelried veranstaltet am Sonntag, 11. Oktober, mit der Band „Blechverrückt“ ihr erstes Konzert „in diesem so ungewöhnlichen Jahr 2020“, so die Ankündigung.

Demnach findet das Konzert im Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro; Karten gibt es nur im Vorverkauf über reservierung@musikkapelle-deuchelried.de um sicherzustellen, dass bei den namentlichen Reservierungen die nötigen Abstände gesichert werden können. Das Gebäude darf nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden, die am Platz abgenommen werden können. Getränke werden vom Service vor Beginn der Veranstaltung und in den Pausen am Platz serviert. Speisen dürfen nicht angeboten werden.

Die sieben jungen Musiker von „Blechverrückt“ sind aus Bayerisch-Schwaben und dem Allgäu, die verrückt nach guter, echter und handgemachter Blasmusik sind, heißt es in dem Pressebericht weiter. Ihre Auftritte stünden für Spaß am Musizieren, pure Lebensfreude und beste Unterhaltung mit Blasmusik auf höchstem Niveau. Ihr Repertoire umfasse die ganze Bandbreite der Blasmusik. Ein besonderer Fokus liege auf den Kompositionen und Arrangements von Flügelhornist Alexander Stütz, der sich und seinen Kollegen die Noten gewissermaßen auf den Leib schneidert.