Blasmusik, Kabarett und Musikshow im Autokino Wangen

Neue Blasmusik der Extraklasse mit der kleinen Egerländer-Besetzung, ein Best-of-Kabarett-Programm von Uli Boettcher und ein humorig-musikalischer Abend im Stil der 20er Jahre mit Streckenbach & Köhler: Wer genug hat von gestreamten Events und nach dem direkten, echten Live-Erlebnis sucht, der kommt im Wangener Autokino auch in den nächsten Tagen auf seine Kosten.

Mit einem der ersten Autokinos der Region haben die Macher des „Autokino Allgäu“ vier Wochen lag ein kulturelles Ausrufezeichen gesetzt. Nun macht die Leinwand Platz für eine Konzert- und Kabarettbühne. Davor bleibt alles beim Alten: die Besucher können in ihrem Auto sicher, geschützt und gemäß der Corona-Verordnungen in wohlig-intimer Atmosphäre das Liveprogramm genießen, wie die Veranstalter mitteilen. Die Gäste sehen die Künstler auch vergrößert auf der Kino-Leinwand. Der Ton wird dabei per Radiosignal übertragen. Pro Auto dürfen höchstens zwei Erwachsene plus ihre minderjährigen Kinder die Veranstaltung besuchen.

Blasmusik-Premiere

Zum Auftakt am Samstag, 6. Juni, dürfen sich die Besucher auf eine Premiere freuen: „Die kleine Egerländer Besetzung – Das Original“ präsentiert erstmals live ihr zweites Album „Blas‘ Musik in die Welt“. Die acht jungen Musiker – allesamt Profis und in unterschiedlichsten Formationen wie bei Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten, Moop Mama, BAP oder Gregor Meyle unterwegs – werden gute Laune und Gänsehaut in die Autoradios blasen, wie es in der Ankündigung weiter heißt. Beginn ist bereits um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

Best-of-Kabarett

Am Sonntag, 7. Juni, darf man nach über zwei Monaten des Shutdowns gespannt sein, worüber wir jetzt lachen werden. Nichts ist mehr wie vorher, und doch bleibt alles gleich. Kabarettist Uli Boettcher zeigt eine Melange aus aktuellen und früheren Programmen, jedoch durch die Brille der momentanen Situation. Einlass ist um 20 Uhr, los geht’s um etwa 21.15 Uhr, wenn es dunkel geworden ist – dann wird Boettchers Mimik auch auf einer Leinwand live übertragen.

„Konzertabend“

Das gilt auch für den „Konzertabend“ von Streckenbach & Köhler am Mittwoch, 10. Juni, die von der Wangener Häge-Schmiede präsentiert wird. Der selbstverliebte Tenor Streckenbach und der stumme Pianist Köhler präsentieren ihr schier unendliches Repertoire aus Eigenkompositionen und interpretierten Schlagern im Stil der 20er-Jahre, wie der Veranstalter mitteilt. Da finden Die Ärzte und Udo Jürgens ebenso wie Peter Maffay oder Rio Reiser ein Zuhause im Schlagerhimmel. Frei nach dem Motto: Musik von Gestern – Humor von Heute. Beginn ist auch hier gegen 21.15 Uhr, der Einlass ist um 20 Uhr.

Tickets und Verlosung

Tickets für alle drei Veranstaltungen im Autokino Wangen sowie Getränke & Snacks für die Unterhaltung im eigenen Wagen gibt es im Vorverkauf online auf https://autokino-allgaeu.de/. Für Streckenbach & Köhler gibt es Karten im Vorverkauf auch im Gästeamt, Bindstraße 10, unter Telefon 07522 / 74211, bei www.schwäbische.de/ticket und Tel. 0751 / 29555777 oder unter www.reservix.de. Es gibt keine Abendkasse.

Die Kulturreihe im Autokino Wangen wird von der „Schwäbischen Zeitung“ präsentiert. Die SZ verlost zu den drei Veranstaltungen jeweils zwei Karten. Interessenten schicken dazu bis zum Donnerstagabend eine Mail an die Adresse gewinnen@schwaebische.de, schreiben dazu ihre Adresse und die Veranstaltung, die sie gerne besuchen würden. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt, die Karten liegen dann am Einlass für sie bereit.